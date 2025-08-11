Madagascar: Nécrologie - L'historien Jean Fremigacci tire sa révérence

Le monde de l'histoire est en deuil. Jean Fremigacci, historien de renom, est décédé samedi à l'âge de 86 ans. Spécialiste de l'histoire économique, coloniale et post-coloniale, il s'est surtout distingué par ses travaux approfondis sur l'histoire de Madagascar.

Jean Fremigacci a consacré une part importante de sa vie à la Grande Île, où il a apporté une contribution majeure à la recherche et à l'enseignement. Professeur agrégé au lycée Gallieni, puis enseignant au département d'histoire de l'université d'Antananarivo, il fut l'un des pionniers du développement académique de cette institution. Par ailleurs, Jean Fremigacci a été cofondateur de la revue Omaly sy Anio, qui demeure un espace précieux de réflexion et de publication sur l'histoire de Madagascar.

Ses ouvrages, notamment ceux portant sur l'insurrection de 1947 à Madagascar, restent des références majeures pour les historiens malgaches et internationaux. Son approche rigoureuse, fondée sur une analyse fine des archives, a profondément renouvelé la compréhension de cette période complexe.