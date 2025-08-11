Madagascar: Formation - Des journalistes mués en agents de changement

Des journalistes issus de plusieurs boîtes de presse ont suivi une formation sur le développement durable afin de devenir des agents de changement.

Ils sont considérés comme des relais essentiels pour diffuser des informations capables de susciter un changement. Leurs compétences sur des thématiques clés telles que le développement durable et intégré au service des communautés, la valorisation et l'importance des services écosystémiques, l'aménagement des paysages productifs, la gestion durable des ressources naturelles, la gestion durable de l'eau, la gestion des feux, le genre et les actions transformatrices de genre, l'accès des femmes et des jeunes au droit, aux ressources, à la représentation dans les zones rurales, sur l'utilisation durable des ressources foncières ont été renforcées à cette occasion.

Le but étant d'outiller les participants pour qu'ils puissent transmettre, avec clarté et impact, des messages de durabilité et de communication pour le développement auprès du grand public et des publics cibles spécifiques. Les journalistes ont été réunis à Ampefy du 4 au 9 août pour ce premier regroupement et renforcement de capacités de l'année. L'initiative est portée par le Programme bilatéral d'appui au développement durable et intégré - Agence centrale du gouvernement fédéral allemand (PADDI/GIZ), financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement - BMZ, qui assure actuellement la continuité de l'ancien programme PAGE2/GIZ, avec le projet WE4R/GIZ.