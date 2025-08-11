Madagascar: Spectacle - Rebika remplit Antsahamanitra

11 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

À 14 heures précises, plus d'un millier de spectateurs ont investi Antsahamanitra hier après-midi pour retrouver le groupe Rebika.

Parents, jeunes et fidèles de longue date ont répondu présent à l'appel du groupe, remplissant l'esplanade. L'organisateur Lax Prod confirme cette affluence exceptionnelle.

Ce spectacle, le premier sans Rampal, fondateur et voix emblématique, se voulait un hommage. L'absence de Tonton Pa, resté en France pour se soigner après une tournée européenne éprouvante, s'est également fait sentir. « Tonton Pa a été fatigué lors d'une tournée européenne et a dû rester pour un traitement », précise Lalaina Randriamanantsoa de Lax Prod.

Combler le vide

Mais sur scène, Ranix, Noely, Lucien, Heritiana et les musiciens ont su combler le vide. Dès les premiers accords de leur répertoire évangélique « Mba vatsio », « Ray ambony », le public a chanté en choeur, avant que les tubes populaires comme « Faly aho », « Miredareda » et « Fato-maty » ne déchaînent l'enthousiasme.

Vêtus de noir et blanc, les membres ont affiché une complicité touchante, ponctuant leurs prestations de câlins et de gestes fraternels. Une véritable ambiance familiale s'est installée, où la musique a servi de lien et de baume aux coeurs.

