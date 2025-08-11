Madagascar: Trafic de méthamphétamine - Un Tanzanien placé en détention à Tsiafahy

Surveillé depuis quelques jours, un trafiquant de drogue de laboratoire s'est fait cueillir. Le parquet a décidé son incarcération à la maison de force de Tsiafahy.

Un ressortissant tanzanien, soupçonné de jouer un rôle central dans la distribution locale de méthamphétamine, a été interpellé la semaine dernière par les agents du Service central de lutte contre les produits stupéfiants et psychotropes de la Police nationale. Sur décision du parquet près le tribunal de première instance d'Antananarivo, il a été placé en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy.

L'arrestation est intervenue après plusieurs jours de filature, menée à partir d'informations transmises par des sources civiles sur la présence d'un individu écoulant cette drogue de synthèse sur le marché local. La méthamphétamine, puissant stimulant produit en laboratoire, aurait été introduite clandestinement dans le pays en échappant aux contrôles.

Ramifications

Les enquêteurs ont localisé le lieu d'opération du suspect dans le quartier des 67 Ha Nord et ont lancé une intervention. Pris en flagrant délit, il n'a pas eu le temps de réagir. Une quantité jugée compromettante de méthamphétamine a été saisie sur place. Classée parmi les substances prohibées les plus sévèrement sanctionnées par la loi, cette drogue est connue pour son caractère hautement addictif et ses effets nocifs sur la santé.

L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices, notamment dans les circuits d'importation, ainsi que plusieurs consommateurs locaux. Les autorités visent à remonter l'ensemble de la filière, de l'approvisionnement international à la distribution au détail. Des investigations complémentaires sont en cours pour déterminer l'ampleur exacte des activités criminelles et les ramifications possibles de ce réseau