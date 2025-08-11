Madagascar: Concours Tafan-gilita- Dix finalistes en route pour le grand festival

Le quatrième prime et quarts de finale du concours Tafan-gilita s'est tenu samedi à Analamahitsy.

Seize candidats ont rivalisé de talent, mais seuls dix continueront l'aventure lors du festival des 13 et 14 septembre. Ces dates marqueront aussi un moment fort : les jeunes talents partageront la scène avec des légendes de la gilita, dont Dama, Lôlo sy ny Tariny, Rossy, Njila et Tselonina.

« Les seize quart-de-finalistes seront présents lors du festival, mais seuls les dix encore en lice resteront en compétition. Notre objectif est de mettre en valeur la place de la gilita à Madagascar et d'assurer la relève », explique Hery Randriamampianina, PDG du Mi'Ritsoka, organisateur de l'événement. Ce week-end, les spectateurs ont également savouré les prestations des invités Ifanihy, Fara Gloum et Ny Antra, avec une grande participation du jury et des animateurs.