Madagascar: Concours Tafan-gilita- Dix finalistes en route pour le grand festival

11 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Le quatrième prime et quarts de finale du concours Tafan-gilita s'est tenu samedi à Analamahitsy.

Seize candidats ont rivalisé de talent, mais seuls dix continueront l'aventure lors du festival des 13 et 14 septembre. Ces dates marqueront aussi un moment fort : les jeunes talents partageront la scène avec des légendes de la gilita, dont Dama, Lôlo sy ny Tariny, Rossy, Njila et Tselonina.

« Les seize quart-de-finalistes seront présents lors du festival, mais seuls les dix encore en lice resteront en compétition. Notre objectif est de mettre en valeur la place de la gilita à Madagascar et d'assurer la relève », explique Hery Randriamampianina, PDG du Mi'Ritsoka, organisateur de l'événement. Ce week-end, les spectateurs ont également savouré les prestations des invités Ifanihy, Fara Gloum et Ny Antra, avec une grande participation du jury et des animateurs.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.