Madagascar: Football / CJSOI 2025 - Les jeunes Barea battus en finale

La sélection U17 malgache s'est inclinée 2-1 en finale du match de football dans le cadre des Jeux de la CJSOI 2025 face à La Réunion, samedi au stade Linité, aux Seychelles.

Un but réunionnais dans le temps additionnel a scellé le sort de la rencontre reléguant les Barea au rang de médaille d'argent. Les Barea U17 y ont cru jusqu'au bout, mais la dernière minute leur a été fatale. Après une première période équilibrée, La Réunion trouvait l'ouverture juste avant la pause. Une frappe puissante d'Ethan Médor, déclenchée à l'extérieur de la surface, surprenait le gardien malgache (1-0, 45e).

Au retour des vestiaires, Madagascar réagissait rapidement. Sur un corner bien frappé, une sortie manquée du portier réunionnais permettait l'égalisation. Les deux équipes se rendaient alors coup pour coup, avec la perspective d'une séance de tirs au but qui planait. Mais dans les arrêts de jeu, les Réunionnais obtenaient un ultime corner.

La balle, parfaitement déposée au point de penalty, était reprise instantanément par Kendrick Nandjaye. Sa frappe limpide transperçait la défense malgache et offrait la victoire aux siens 2-1, dans le temps additionnel.

Malgré la déception, le parcours des jeunes Barea reste prometteur : trois succès face à Mayotte sur le score de 3-2, aux Seychelles en 2-1 et à Maurice en demi-finale sur le score de 5-4 après tirs au but. Les Barea ont marqué 11 buts contre neuf encaissés.

« Cette équipe doit être suivie de près, elle représente déjà l'avenir du football malgache », estime le supporter Maxime Miandrisoa Todivelo. La médaille d'argent récompense une aventure riche en émotions, et la CJSOI 2025 se conclut sur une note encourageante pour cette génération encore largement perfectible.