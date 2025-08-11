Madagascar: Protection maritime - Nosy Tanihely passe au tout-numérique

Depuis le 1er août, l'accès au Parc national marin de Nosy Tanihely se fait uniquement sur réservation en ligne.

Cette initiative innovante vise à « mieux protéger les écosystèmes marins en limitant le nombre de visiteurs et en facilitant la gestion de l'accès au site », explique Rintsy Navalona, managing partner de Aiolos, une entreprise spécialisée dans la promotion du tourisme et chargée de la promotion de ce parc.

« L'objectif est de mieux préserver les écosystèmes marins en limitant le nombre de visiteurs et en contrôlant l'accès », note le responsable.

Chaque année, des milliers de personnes viennent admirer les récifs coralliens et les tortues marines, ce qui pèse sur l'environnement. Le nouveau système de réservation, accessible sur le site web du park.aiolia.us, propose un billet électronique avec QR code pour faciliter le passage à l'entrée.

« Le paiement en ligne sécurisé réduit les échanges d'argent liquide, ce qui simplifie la gestion et diminue les risques liés à la sécurité », rajoute-t-il.

Pour les guides et les opérateurs, cette transition vers le numérique représente également un avantage. « Nous pouvons mieux anticiper le nombre de visiteurs et organiser les sorties plus efficacement », explique-t-il. Depuis le lancement, la plateforme gère environ 250 réservations par jour.

Cette démarche s'inscrit dans une dynamique mondiale : en France, en Italie ou aux États-Unis, plusieurs parcs utilisent déjà la réservation en ligne pour protéger des zones sensibles.

Le projet a été mis en oeuvre grâce à la collaboration entre Madagascar National Parks, l'Office du Tourisme de Nosy Be, la commune de Nosy Be et l'équipe du parc.

Au-delà de la préservation, Rintsy Navalona déclare : « En limitant la manipulation d'argent liquide, on réduit les risques pour les guides et on sécurise les opérations financières. »

Avec ce passage au numérique, Madagascar ouvre la voie dans la région de l'océan Indien. D'autres parcs du pays devraient suivre cette approche dans les mois à venir.