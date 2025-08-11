Afrique: Football / CHAN 2024 - Les quarts de finale s'éloignent pour les Barea

Les Barea s'inclinent sur le score de 1-2 à Dar es Salaam, concédant leur première défaite dans le CHAN 2024. Cette contre-performance complique leur parcours vers les quarts de finale.

Pour leur deuxième match de la phase de groupes, disputé au stade Benjamin Mkapa, les Malgaches ont cédé face à une formation tanzanienne organisée et solide défensivement. Après avoir encaissé deux buts rapides, ils ont réduit l'écart mais n'ont pas réussi à renverser le cours de la rencontre. Cette contre-performance rend les deux derniers matches face à la Centrafrique et au Burkina Faso décisifs pour espérer poursuivre l'aventure.

La rencontre débutait sous forte pression locale. Dès la 2e minute, la Tanzanie obtenait son premier corner et imposait un pressing haut. Disposés en 4-3-3, les Barea tentaient de se projeter rapidement vers l'avant, mais manquaient de fluidité dans les transmissions entre les lignes. Leur première tentative, lointaine et peu cadrée, intervenait à la 6e minute, tandis que la défense concédait plusieurs incursions, dont un tir repoussé par le poteau à la 10e minute.

Manque de maîtrise collective

À la 14e minute, Mzize ouvrait logiquement le score pour la Tanzanie, profitant d'un appel dans le dos de la défense malgache. Rado tentait de réagir sur son aile, mais la finition demeurait approximative. Le milieu malgache, souvent débordé, laissait des espaces exploités par les Taifa Stars. Sur un coup franc excentré mal négocié, les locaux doublaient la mise à la 20e minute.

Malgré un début de match difficile, les Barea restaient combatifs. Leur pressing haut portait ses fruits à la 34e minute, avec une récupération dans le camp adverse suivie du but de Gregas, le premier encaissé par la Tanzanie dans le tournoi. Ce but redonnait de l'élan aux Malgaches, plus agressifs dans les dix dernières minutes de la première période, avec notamment une tête de Feno frôlant l'égalisation dans le temps additionnel.

En seconde période, les Barea connaissaient un temps fort entre la 77e et la 82e minute, multipliant centres et coups de pied arrêtés. Mais la défense tanzanienne, disciplinée, coupait systématiquement les lignes de passes et réduisait les espaces dans la surface, empêchant toute frappe cadrée.

Ce premier revers met en lumière un manque de maîtrise collective au milieu de terrain et une efficacité offensive insuffisante face à un adversaire rigoureux. « C'est une défaite amère. Nous avons eu une belle entame de match, mais une faute d'inattention nous a coûté les deux buts. Nous avons manqué deux occasions franches, et nos actions n'ont pas été efficaces dans nos temps forts », a commenté le sélectionneur Rôrô à l'issue de la rencontre.