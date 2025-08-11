Madagascar: Éducation - Un concours met les livres à l'honneur

La passion des livres a de nouveau illuminé le Diary Nofy Festival, samedi dernier, à la Ferme d'Antanandrano.

Pour sa 3e édition, le concours national de lecture du projet Let's Read, lancé en 2019, a réuni les meilleurs jeunes lecteurs du pays.

Organisée en trois étapes -- sélections inter-écoles primaires publiques (EPP), finales régionales et relais de lecture lors du festival --, la compétition a rassemblé cette année vingt et un champions venus des quatre coins de Madagascar. À Antananarivo, ils ont partagé leur passion et rivalisé de talent dans une ambiance festive et culturelle.

« La lecture est une clé essentielle pour l'avenir des enfants », souligne Olivia Rafetison, responsable du projet Let's Read. Depuis sa création, l'initiative s'attache à cultiver l'amour des livres et à combler le manque de ressources éducatives dans les écoles primaires publiques.

Plus de trente mille ouvrages, en malgache, en français, en braille ou en version audio, ont déjà été distribués gratuitement, grâce à un réseau d'ambassadeurs présents dans les vingt-trois régions du pays.

Au-delà de la compétition, le Diary Nofy Festival se veut un véritable carrefour de créativité, d'échanges et de rencontres inspirantes, offrant un programme riche en découvertes culturelles.