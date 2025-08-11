Afrique Australe: Conférence régionale - Antananarivo se met à l'heure de la SADC

Depuis le début du mois, Antananarivo s'est muée en capitale de la Communauté de développement des États d'Afrique australe. Après les réunions préparatoires, les débats entrent dans le vif du sujet cette semaine.

Le coup d'envoi. Après les réunions préparatoires depuis le début du mois, les débats entrent dans le vif du sujet en vue du 45e Sommet de la Communauté de développement des États d'Afrique australe (SADC), ce 17 août, à Antananarivo.

Depuis quelques jours, la Ville des Mille est devenue la capitale de la SADC. Un statut qui sera renforcé avec l'arrivée des Chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Dix ont déjà confirmé leur présence, selon Lova Ranoromaro, porte-parole du président de la République et directrice des affaires internationales à la présidence, dans une interview diffusée sur Facebook samedi. Sauf changement de programme, Netumbo Nandi-Ndaitwah, présidente de la Namibie, sera la première à débarquer dans la Grande Île. Son arrivée est annoncée pour ce jour.

Durant toute cette semaine, la vie des habitants de la capitale sera rythmée par les va-et-vient des convois des délégations. Afin d'alléger les désagréments, les nouveaux bus acquis par l'État sont mobilisés pour assurer les navettes entre les hôtels et les lieux où se tiendront les événements.

Toutefois, des dispositifs particuliers, pour des raisons de sécurité mais aussi protocolaires, seront appliqués aux convois des Chefs d'État et de gouvernement. Des normes qui s'imposent à tout État qui accueille des événements régionaux ou internationaux.

Le centre-ville ainsi que les axes By-pass, rocade Iarivo, Ankorondrano, Ivandry et Tsarasaotra, ainsi qu'Ivato, sont les principaux concernés par les dispositifs liés au déplacement des convois officiels.

Les pavoisements aux couleurs des seize pays membres de l'organisation régionale et les effigies de leurs Chefs d'État et de gouvernement sont déjà visibles sur ces axes. Des mesures de sécurité particulières seront également appliquées autour des hôtels où séjourneront les Chefs d'État et de gouvernement.

Quant aux travaux et réunions, ils se tiendront au Centre de conférence internationale (CCI) d'Ivato. Il accueillera notamment le Sommet de la Troïka de la SADC, ce samedi 16 août, puis le Sommet des Chefs d'État et de gouvernement, ce dimanche 17 août. Avant ces deux rendez-vous, les travaux préliminaires s'y sont tenus la semaine dernière. Le Conseil des ministres des pays membres s'y tiendra également, à partir de demain.

Une manne économique

Durant toute la semaine, plusieurs événements seront aussi organisés en parallèle aux travaux politiques et diplomatiques. Une conférence publique sur l'organisation régionale et ses différents enjeux se tiendra, par exemple, à l'université d'Antananarivo, le 24 août. Sauf changement, il y aura également des événements culturels pour partager les richesses des États membres de la SADC.

Un événement baptisé «Bazar de la SADC» se tiendra du 14 au 18 août, au parc des expositions sis à Ambodifasina, sur la rocade Tsarasaotra. Baptisé «Enara Galleria», ce nouveau bâtiment est «pratiquement fini» et sera prêt à accueillir cet événement, selon le responsable du chantier, interviewé par la télévision publique TVM samedi.Jusqu'ici, «deux cent cinquante exposants ont réservé leur place», indique Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. L'accès pour le public y sera gratuit, ajoute-t-elle.

Des rendez-vous culturels seraient également au programme. L'idée est notamment de présenter les cultures des seize pays membres de l'organisation régionale. Selon les explications, l'objectif des «side-events» est d'impliquer le grand public dans les activités inhérentes au Sommet de la SADC, et d'en profiter pour vulgariser l'intérêt pour Madagascar et sa population de faire partie de cette organisation. Le but est aussi de surfer sur l'affluence des participants afin de renforcer la notoriété de la destination Madagascar au sein de la région SADC et, plus largement, en Afrique.

Comme l'a indiqué Andry Rajoelina, président de la République, lors d'une cérémonie à Andranomena vendredi, parmi les Chefs d'État et de gouvernement qui seront présents à Antananarivo, certains seront à la tête d'une délégation de soixante, quatre-vingts, voire cent cinquante personnes. Le locataire d'Iavoloha prendra la présidence de la SADC lors du Sommet du 17 août, pour le mandat 2025-2026.

Samedi, le chef de l'État a fait le tour des chantiers, comme le parc des expositions ou encore le boulevard Tsarasaotra, afin de s'assurer que tout soit prêt au moment voulu.

Il a également visité le chantier du village artisanal en cours de construction sur la rocade Tsarasaotra, à l'entrée de la commune d'Ivato. L'objectif est que le site soit inauguré avant la fin de l'année. Au-delà de la dimension diplomatique et politique, le rendez-vous régional qui se tient à Antananarivo offre aussi de grandes opportunités économiques.

Durant la présidence malgache de la SADC, environ quatre cents réunions régionales et probablement des sommets extraordinaires réunissant les délégations des seize pays membres se tiendront dans la Grande Île. Avec le Sommet de la Commission de l'océan Indien en avril, les rendez-vous internationaux accueillis par Madagascar démontrent la manne économique que représentent le tourisme diplomatique et le tourisme d'affaires.