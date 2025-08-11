Madagascar: Tennis / Championnat de Madagascar - Mirindra Razafinarivo couronnée

La wild card Mirindra Razafinarivo, pensionnaire de l'Académie Aliassime au Canada, a remporté hier la finale du championnat de Madagascar U18 filles face à Soa Ainatia Andriamaniraka, sur le court d'Ankatso. Une victoire nette en deux sets, 6/3 6/1, qui confirme son statut de future référence du tennis malgache.

Le remake de la finale lors du tournoi des Princes joué la semaine dernière à l'ACSA d'Ambohidahy a encore tourné à l'avantage de Mirindra Razafinarivo dans une finale à sens unique après un début accroché lors de la dernière journée du championnat national Juniors & Vétérans hier à Ankatso, avec plusieurs finales au programme.

Parmi elles, l'affiche U18 filles a tenu ses promesses, opposant Mirindra Razafinarivo, entrée dans le tableau grâce à une wild card, à Soa Ainatia Andriamaniraka. Si le score final ne laisse guère planer de doute (6/3 6/1), le premier set a été plus disputé qu'il n'y paraît.

Ainatia a su répondre aux assauts de son adversaire jusqu'à 3-3, s'appuyant sur une bonne longueur de balle. Mais Mirindra, plus puissante et précise, a haussé le ton. Un décalage bien senti, des frappes lourdes et un sens du rythme supérieur ont rapidement fait pencher la balance. Elle a bouclé la manche 6/3 après un break décisif, profitant d'une double faute adverse au moment clé.

Point fort

Dans la seconde manche, Mirindra a pris les commandes dès l'entame. Un break d'entrée, confirmé aussitôt, a fait basculer le match. Enchaînant les jeux gagnants, elle a infligé un double break à 3-0, puis un troisième pour mener 5-0. Un léger relâchement a permis à Ainatia de sauver l'honneur (5-1), mais Mirindra n'a pas tremblé pour conclure à 6/1.

« Mon point fort, ce sont les variations de balle et la consistance dans l'échange. Il y a eu un manque de concentration sur mon service à 5-0, mais l'essentiel était fait », confiait la nouvelle championne.

De son côté, Soa Ainatia reconnaît la supériorité de son adversaire : « Mirindra a un niveau plus élevé que moi et elle a très bien joué. »

Avec ce sacre, Mirindra Razafinarivo s'adjuge le titre national 2025 et confirme son potentiel international, fruit de son travail au sein de l'Académie Aliassime au Canada. Le championnat de Madagascar se poursuit cette semaine, toujours sur les courts d'Ankatso, pour toutes les catégories jusqu'au 16 août.