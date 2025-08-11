Afrique Australe: Organisation du Sommet de la SADC - Andry Rajoelina sur tous les fronts

Une semaine avant le jour J, les responsables entament les derniers réglages au niveau des sites d'accueil.

Pas de répit

Week-end chargé pour le président Andry Rajoelina. Samedi, il a fait le tour des sites et infrastructures destinés à accueillir les différents évènements organisés dans le cadre du 45ème Sommet des chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) qui aura lieu à Antananarivo le 17 août prochain. Une semaine avant le jour J, les responsables entament les derniers réglages.

Le Chef de l'État quant à lui est sur tous les fronts pour constater de visu l'avancement de l'organisation et piloter lui-même les derniers préparatifs. Samedi dernier, il s'est rendu notamment au Lac Iarivo, au village artisanal nouvellement construit à Ivato, au Parc des expositions à Tsarasaotra et a aussi visité les travaux de construction de l'autoroute Antananarivo - Toamasina du côté du PK0 à Ambodifasina.

Des infrastructures prévues être utilisées pendant le séjour des chefs d'État et de Gouvernement de la SADC. Pour le régime, l'accueil de ce Sommet présente un défi énorme que l'on doit réussir coûte que coûte. Cet événement engendre des enjeux économiques, diplomatiques, mais aussi et surtout politiques. Et ce dans la mesure où il marquera la cérémonie officielle d'installation du président Andry Rajoelina à la Présidence de la SADC pour le mandat 2025 - 2026.

Face aux actions de l'opposition qui oeuvre et manoeuvre pour empêcher la tenue de ce Sommet à Madagascar, les tenants du pouvoir sont sous pression et n'ont aucun droit à l'erreur. Mais à l'allure où vont les choses, les contestations sont vouées à l'échec car pour l'heure, la plupart des chefs d'État des pays membres de la SADC ont confirmé leur venue à Antananarivo pour honorer de leur présence ce 45ème Sommet historique.

Vitesse du TGV

Du côté de Tsarasaotra, les travaux de construction de l'Enara Galleria avancent à la vitesse du TGV. 98% des travaux ont déjà été réalisés, a fait savoir Andofety Rakotonirina, Coordonnateur de ce projet d'envergure samedi. Selon ses dires, il ne reste plus qu'à finaliser les dernières finitions à l'intérieur et quelques détails de l'aménagement extérieur. À l'entendre, les travaux seront complètement achevés d'ici le 11 août, c'est-à-dire aujourd'hui.

À noter que ce grand bâtiment abritera le Bazar de la SADC, du 14 au 18 août prochain. Erigé sur un terrain de 5 200m2, l'Enara Galleria sera inaugurée par le président Andry Rajoelina, le 14 août prochain, jour d'ouverture du Bazar de la SADC destiné à accueillir une vente-exposition des produits venant des quatre coins de Madagascar. Selon la ministre du Tourisme Viviane Dewa, plus de 300 participants vont participer à cet évènement économique et commercial.

Durant ces quatre jours, l'entrée au Parc des expositions de Tsarasaotra sera gratuite pour les visiteurs, a indiqué la ministre. Prévue initialement sur huit mois, la durée des travaux de ce parc d'exposition a finalement été réduite de quatre mois. Quant au Village artisanal d'Ivato, 80 % des travaux sont à ce jour achevés, a-t-on appris.