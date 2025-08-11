Madagascar: Toamasina - Construction de nouvelles résidences universitaires

Dans le cadre de la politique générale de l'État malgache visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, de nouvelles infrastructures sont en cours de construction et de rénovation.

À l'instar des universités de Fianarantsoa, Vontovorona et Fénérive-Est, l'Université de Toamasina bénéficiera d'une nouvelle résidence étudiante de type R+1. Ce bâtiment imposant, en forme de U, comprendra 80 chambres modernes, conçues pour répondre aux besoins des étudiants. Il sera agrémenté d'un jardin en façade, offrant un espace de détente et de convivialité.

Visite

Le projet est confié à une entreprise expérimentée, déjà à l'origine de constructions similaires dans d'autres universités du pays. La semaine dernière, une délégation de l'Université de Toamasina, conduite par son président, le Professeur Diny Razanakolona, s'est rendue sur le chantier pour constater le début des travaux. La délégation a pu échanger directement avec le chef d'entreprise et son équipe afin de faciliter le bon déroulement du projet. L'Université de Toamasina attend avec impatience l'achèvement de cette infrastructure qui profitera directement aux étudiants.