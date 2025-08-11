Afrique Australe: Tenue du sommet de la SADC - Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina répliquent à Andry Rajoelina

11 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Les deux anciens présidents Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina montent de nouveau au créneau.

Dans une déclaration publique sortie le week-end dernier, les deux anciens chefs d'État ont visé le président de la République qui, selon eux, les accuse indirectement d'avoir mené une campagne de « dénigrement » pour empêcher la tenue de l'événement à Madagascar.

En effet, dans cette déclaration datée du 9 août, les deux anciens chefs d'État, agissant au nom de l'opposition républicaine, affirment que leurs échanges avec certains membres de la SADC « ne relèvent pas d'une campagne politique », mais constituent « une alerte fondée sur des faits avérés et documentés », conformément aux engagements de la Feuille de route SADC pour Madagascar adoptée en 2011. Selon l'opposition, les engagements dans ce document sont aujourd'hui « violés de manière répétée », citant des sources telles qu'Amnesty International, la Commission nationale indépendante des droits de l'Homme, la mission d'observation électorale de l'Union européenne, le KMF-CNOE, le Bureau indépendant anti-corruption et la Banque mondiale.

Parmi les griefs évoqués, l'opposition cite notamment « arrestations arbitraires, répression de manifestations pacifiques, absence d'indépendance réelle de la CENI, détournements massifs de fonds publics. »

