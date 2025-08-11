Madagascar: Jeux Mondiaux de Chengdu - Lu Zhuoling décroche le premier or chinois en Tai Chi

11 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Première journée et déjà un moment fort pour la Chine aux Jeux Mondiaux de Chengdu.

Le 8 août, Lu Zhuoling a régalé le public et décroché la première médaille d'or de la délégation chinoise. La spécialiste de Tai Chi n'a laissé aucune chance à ses rivales. Résultat : 9,796 points en Tai Chi Chuan, 9,726 points en Tai Chi Jian, pour un total de 19,522 points.

Une précision chirurgicale, une grâce maîtrisée, et surtout une performance qui restera dans les annales. Le Tai Chi, discipline héritée du Wushu, n'est pas qu'une simple suite de mouvements lents et harmonieux. Né en Chine il y a des siècles, le Wushu a évolué d'un art de combat à une discipline sportive complète, mêlant esthétique et puissance. Présent pour la première fois aux Jeux Mondiaux en 2009 à Kaohsiung comme sport invité, il signe en 2025 son entrée officielle au programme.

Ce qui donne à la victoire de Lu Zhuoling une valeur symbolique énorme : celle de marquer l'histoire dès les premiers instants. Mais avant que la Chine ne brille à domicile, un autre athlète avait déjà ouvert le bal des médailles. Et c'est un Suisse qui s'est offert cet honneur. Riccardo Rancan, spécialiste de course d'orientation, a remporté la toute première médaille d'or de ces Jeux mondiaux 2025. Sur la moyenne distance masculine, il a avalé le parcours en 45 minutes et 22 secondes.

Une performance de haut vol, dans une discipline où la moindre erreur de navigation peut coûter la victoire. « C'est une expérience inoubliable, tout est pensé pour que les athlètes donnent le meilleur d'eux-mêmes », a confié le champion helvétique, à CGTN. Entre héritage culturel millénaire et adrénaline pure, cette journée du 8 août a lancé Chengdu 2025 sur les chapeaux de roues. Pour Lu Zhuoling, c'est un rêve devenu réalité.

