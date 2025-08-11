Afrique: Football / CHAN - Les Barea A' de Madagascar en mauvaise posture

Les Barea A' de Madagascar traversent une passe délicate au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024.

Samedi soir, lors de la troisième journée du groupe B, l'équipe nationale malgache s'est inclinée 2-1 face aux Taifas Stars de Tanzanie, hôtes de la compétition, au Stade Benjamin Mkapa.

Une défaite 2-1 face aux Tanzaniens, ce samedi soir, au Stade Benjamin Mkapa, à Dar-es-Salaam, place les Barea A' dans une posture précaire dans le championnat d'Afrique des nations (CHAN). Dès les premières minutes, les Barea ont tenté d'imposer leur jeu avec un pressing audacieux. Cependant, les Tanzaniens ont rapidement exploité les failles malgaches, trouvant des brèches dans l'organisation défensive.

Le gardien Toldo Ramandimbisoa s'est illustré à la 10e minute en détournant un tir dangereux, mais il a été impuissant sur le corner suivant. L'attaquant Clément Mzizé a profité d'une déviation sur le poteau pour ouvrir le score. Le calvaire malgache s'est poursuivi à la 21e minute, lorsque Mzizé, intenable, a doublé la mise sur un coup franc côté gauche, trompant à nouveau Toldo d'une tête au premier poteau.

Paradoxalement, ce deuxième but encaissé a libéré les Barea. À la 32e minute, Mamisoa Rakotoson a décoché une frappe puissante repoussée par le gardien tanzanien Suleiman Ali. Deux minutes plus tard, une contre-attaque éclair a permis à Gregas Razafimahatana de réduire l'écart, servi par un centre millimétré de Lalaina Rafanomezantsoa.

Malgré quelques opportunités en fin de première période, les Malgaches ont manqué de précision dans le dernier geste. En seconde période, l'entrée des remplaçants a insufflé une nouvelle énergie, mais sans succès décisif.

Avec cette défaite, Madagascar glisse à la quatrième place du groupe B, avec un seul point, derrière la Mauritanie (4 points), le Burkina Faso (3 points) et la Tanzanie (9 points). La qualification s'annonce ardue mais une lueur d'espoir subsiste. Les Barea affronteront la Centrafrique, lanterne rouge sans point, le 13 août, avant de défier le Burkina Faso le 16 août. Dans ce groupe serré, chaque match sera crucial pour renverser la tendance et arracher une place en quarts de finale.