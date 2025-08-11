Afrique: Ligue des Champions CAF 2025/26 - Elgeco Plus face à Silver Strikers de Malawi au tour préliminaire

La quête du Graal africain du football de clubs a officiellement démarré ce samedi avec le tirage au sort des tours préliminaire et second tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies 2025/26.

Organisé dans les studios d'Azam Media à Dar es Salaam, cet événement marque le coup d'envoi d'une édition qui s'annonce historique, avec un nombre record de 62 clubs issus de tout le continent engagés dans la compétition.

Parmi les grands favoris, Al Ahly d'Égypte, le club le plus titré de l'histoire de la compétition, et les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, tous deux hautement classés, bénéficient d'une exemption au premier tour. Ils feront leur entrée directement au second tour préliminaire. C'est à ce stade que les champions en titre, Pyramids FC d'Égypte, croiseront le fer avec l'APR du Rwanda.

Du côté des représentants malgaches, l'Elgeco Plus, fraîchement couronné champion de Madagascar, entrera en lice dès le tour préliminaire. Le club affrontera les Silver Strikers du Malawi, un adversaire coriace qui testera d'emblée les ambitions africaines des Malgaches. Après avoir décroché le titre national, Elgeco Plus n'a pas perdu de temps et s'est pleinement concentré sur cette campagne continentale.

Les joueurs et le staff technique se préparent intensivement, avec l'objectif clair de franchir ce premier obstacle pour viser, pourquoi pas, une qualification en phase finale. Cette édition 2025/26 introduit également une mesure incitative de la Confédération Africaine de Football (CAF) : les équipes éliminées lors des deux premiers tours recevront une allocation de 100 000 dollars américains pour couvrir leurs frais logistiques.

Sur le plan du calendrier, l'action débutera rapidement. Les matchs aller du tour préliminaire se dérouleront du 19 au 21 septembre 2025, suivis des retours du 26 au 28 septembre. Le second tour préliminaire prendra le relais avec les aller, du 17 au 19 octobre et les retours du 24 au 26 octobre. Une fois ces étapes franchies, la phase de groupes s'ouvrira le 21 novembre 2025, avant que la compétition n'entre dans sa phase à élimination directe à partir du 13 mars 2026.