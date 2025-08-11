Madagascar: « Mur des défenseurs des droits de l'enfant » - Un appel à la mobilisation collective

11 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

L'UNICEF a récemment inauguré son « mur des défenseurs des droits de l'enfant »à son siège à Andraharo.

C'est un symbole puissant de la lutte contre les violences et les abus que subissent les enfants malgaches. Il a pour but d'honorer et de reconnaître l'action de toutes celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour défendre les droits fondamentaux de chaque enfant. Le « mur des défenseurs des droits de l'enfant » est un appel à l'action en sensibilisant davantage le public aux défis auxquels sont confrontés les enfants malgaches.

Le mur est un rappel que chaque geste compte, de l'enseignant qui protège ses élèves à l'agent de santé qui veille à leur bien-être, en passant par le parent qui leur offre amour et sécurité. C'est un symbole d'espoir, montrant que malgré les difficultés, une communauté solidaire peut faire la différence et construire un avenir où les droits de chaque enfant sont respectés. À l'occasion de cet événement, l'UNICEF a salué l'engagement de ses ambassadeurs, des personnalités reconnues qui utilisent leur notoriété pour porter la voix des enfants.

