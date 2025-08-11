Madagascar: Décès - Jean Fremigacci s'en est allé

Le baobab du savoir s'est écroulé. Jean Fremigacci, historien spécialiste de la colonisation, âgé de 86 ans et Malgache d'adoption, est décédé le 9 août dernier.

« Il a enseigné à l'Université de Tananarive puis à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Ses recherches récentes portaient sur l'insurrection de 1947 et la décolonisation de Madagascar. Il a récemment co-dirigé Démontage d'Empires. » Oui, cet homme était une véritable référence pour les jeunes historiens.

De l'histoire de l'organisation spatiale à l'État moderne, en passant par la culture politique nationale à Madagascar, l'érudit a abondamment écrit sur de nombreux épisodes de l'histoire de la Grande Île.

La messe d'obsèques sera célébrée à l'église grecque de Cargèse aujourd'hui, lundi 11 août, à 16h (heure de France), avant son inhumation au cimetière marin de son village.