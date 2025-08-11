Madagascar: Décès - Jean Fremigacci s'en est allé

11 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Recueillis par Iss Heridiny

Le baobab du savoir s'est écroulé. Jean Fremigacci, historien spécialiste de la colonisation, âgé de 86 ans et Malgache d'adoption, est décédé le 9 août dernier.

« Il a enseigné à l'Université de Tananarive puis à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Ses recherches récentes portaient sur l'insurrection de 1947 et la décolonisation de Madagascar. Il a récemment co-dirigé Démontage d'Empires. » Oui, cet homme était une véritable référence pour les jeunes historiens.

De l'histoire de l'organisation spatiale à l'État moderne, en passant par la culture politique nationale à Madagascar, l'érudit a abondamment écrit sur de nombreux épisodes de l'histoire de la Grande Île.

La messe d'obsèques sera célébrée à l'église grecque de Cargèse aujourd'hui, lundi 11 août, à 16h (heure de France), avant son inhumation au cimetière marin de son village.

