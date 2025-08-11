Afrique de l'Ouest: Chowdeck lève 9 millions de dollars en série A pour se développer au Nigéria et au Ghana

TLDR

La startup de livraison de nourriture Chowdeck, basée à Lagos, a obtenu un financement de série A de 9 millions de dollars pour accélérer son expansion au Nigéria et au Ghana et lancer une stratégie de commerce rapide basée sur des magasins sombres et des centres logistiques hyperlocaux.

Le tour de table a été mené par Novastar Ventures, avec la participation de Y Combinator, AAIC Investment, Rebel Fund, GFR Fund, Kaleo, HoaQ, et d'autres. Fondé en 2021, Chowdeck opère dans 11 villes à travers les deux pays, desservant 1,5 million de clients grâce à un réseau de plus de 20 000 conducteurs, avec des délais de livraison de 30 minutes en moyenne.

Le PDG et cofondateur Femi Aluko a déclaré que le financement permettra l'ouverture de 40 magasins sombres d'ici la fin de l'année et de 500 d'ici 2026, tout en élargissant l'empreinte de l'épicerie et en réduisant les délais de livraison. L'entreprise est rentable depuis avant la levée de fonds et vise à atteindre le seuil de rentabilité sur les nouveaux marchés dans les semaines qui suivent l'entrée sur le marché.

Chowdeck a récemment fait son entrée au Ghana, atteignant 1 000 commandes quotidiennes en trois mois sans publicité payante, et prévoit d'augmenter ce chiffre à 5 000 commandes quotidiennes d'ici septembre 2025. Son acquisition de Mira, un fournisseur de points de vente pour les entreprises africaines de restauration et d'hôtellerie, lui permettra de combiner les outils SaaS avec la logistique pour les restaurants.

Points clés à retenir

Alors que les acteurs mondiaux du commerce rapide tels que Getir et Gorillas se sont battus avec des modèles à forte intensité de capital, Chowdeck mise sur l'expertise du marché local, un déploiement mesuré ville par ville, et une concentration sur la cuisine locale - un segment complexe sur le plan opérationnel mais qui favorise la fidélisation. L'approche de l'entreprise axée sur la rentabilité contraste avec les stratégies à forte intensité de consommation observées ailleurs, ce qui lui permet de s'étendre durablement sur des marchés où l'accessibilité des appareils, les lacunes de l'infrastructure et les problèmes de paiement rendent difficile la logistique du dernier kilomètre. En associant des magasins obscurs à des services de livraison de restaurants et d'épicerie, et en ajoutant un logiciel de point de vente issu de l'acquisition de Mira, Chowdeck construit une plateforme SaaS-plus-logistique intégrée verticalement. Cela pourrait lui donner un fossé défensif contre les concurrents régionaux, tels que Glovo, et les super-applications, telles que Yassir et MNT-Halan. Avec la sortie de Jumia et les retraits partiels d'autres opérateurs étrangers, l'expansion de Chowdeck pourrait lui permettre de capter la demande mal desservie et d'émerger comme l'une des premières super-applications d'origine africaine dans le domaine de la livraison au dernier kilomètre.