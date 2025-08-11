Egypte: Digified reçoit le feu vert pour offrir des services d'embarquement numérique et d'eKYC au pays

TLDR

La société égyptienne Digified a reçu l'approbation réglementaire de l'Autorité de régulation financière (FRA) pour fournir aux institutions financières non bancaires (IFNB) un service d'embarquement numérique alimenté par l'IA.

La licence permet aux sociétés de prêt, d'investissement et d'assurance réglementées par la FRA de délivrer des identifiants numériques, d'effectuer des contrôles sécurisés (eKYC) et d'exécuter des contrats juridiquement contraignants.

Ces contrats ont une validité juridique totale devant les tribunaux égyptiens, ce qui permet aux applications fintech d'opérer comme des succursales numériques officielles

La société égyptienne Digified a reçu l'approbation réglementaire de l'Autorité de régulation financière (FRA) pour fournir aux institutions financières non bancaires (IFNB) des services d'intégration numérique, de connaissance électronique du client (eKYC) et de conclusion de contrats en ligne, alimentés par l'IA.

La licence permet aux sociétés de prêt, d'investissement et d'assurance réglementées par la FRA de délivrer des identifiants numériques, d'effectuer un eKYC sécurisé et d'exécuter des contrats juridiquement contraignants sans paperasserie, sans signature manuscrite et sans présence physique. Ces contrats ont une validité juridique totale devant les tribunaux égyptiens, ce qui permet aux applications fintech d'opérer en tant que succursales numériques officielles.

Le PDG Ibrahim Hassan a qualifié l'approbation d'"étape majeure" pour Digified, soulignant son rôle dans l'avancement de l'inclusion financière et numérique. L'entreprise traite plus de 25 millions de transactions de vérification par an dans le secteur des IFNB égyptiennes et va désormais étendre ses services dans le respect total de la réglementation.

La suite approuvée par la FRA comprend

la création d'une identité numérique (onboarding biométrique et non biométrique)

Authentification des données gouvernementales, validation via les bases de données nationales d'identification et de registres mobiles

Contrats et registre électroniques, contrats intelligents avec signatures numériques et enregistrement auprès du gouvernement.

Points clés à retenir

Le feu vert de la FRA confirme le leadership de Digified sur l'un des marchés de l'identité numérique à la croissance la plus rapide de la région. En permettant la dématérialisation de l'inscription et de l'exécution des contrats, l'entreprise élimine les frictions pour les fournisseurs de prêts, d'investissements et d'assurances égyptiens, tout en respectant des normes juridiques et de sécurité strictes. Alors que l'Égypte pousse à la transformation numérique de son secteur financier, la technologie de Digified soutient directement les objectifs du gouvernement en matière d'inclusion financière, de réduction de la fraude et d'efficacité opérationnelle. Sa plateforme pilotée par l'IA s'aligne également sur une évolution régionale plus large vers des systèmes d'identification fiables et interopérables dans l'ensemble de la région MEA. Cette étape pourrait également accélérer l'adoption de succursales entièrement numériques en Égypte, créant de nouvelles opportunités pour les fintechs et les IFNB afin d'augmenter les services, de réduire les coûts et d'atteindre les populations mal desservies. Compte tenu des volumes de vérification annuels de Digified et de ses partenariats avec des centres d'innovation tels que Plug and Play, l'entreprise est bien placée pour exporter son modèle d'identification numérique conforme vers d'autres marchés émergents.