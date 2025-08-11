Congo-Kinshasa: 9 otages enlevés par les ADF sur l'axe Eringeti-Kainama, libérés lors d'une opération conjointe FARDC-UPDF

Neuf otages, dont des femmes et des enfants, ont été libérés dimanche 10 août par les forces conjointes des armées congolaise (FARDC) et ougandaise (UPDF) dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu, sur l'axe Eringeti-Kainama.

Ces personnes avaient été enlevées lors d'une embuscade tendue par des présumés rebelles ADF à Lese, à environ 20 kilomètres d'Eringeti, où leur véhicule, transportant des passagers et des marchandises venant de Bunia vers Butembo, avait été incendié. Sept autres passagers sont toujours détenus par les assaillants, qui sont activement poursuivis par les forces conjointes dans la forêt environnante.

La société civile locale, représentée notamment par l'activiste Bienfait Baraka, a exprimé son inquiétude face à l'insécurité persistante sur ce tronçon, soulignant la nécessité de renforcer la sécurité, surtout depuis la fermeture de l'axe Luna-Komanda.

Il a demandé des efforts accrus des forces de sécurité pour protéger les civils et empêcher que cette route stratégique reliant le Nord-Kivu à l'Ituri ne soit également fermée, rappelant que l'embuscade est survenue dans une zone supposée sous contrôle sécuritaire.

Il a par ailleurs félicité les forces armées pour leur succès dans la libération des otages, dont des écoliers, tout en appelant à une vigilance accrue pour mettre fin aux attaques répétées des ADF.

« Il faut accorder une attention particulière afin que ces rebelles ne puissent plus endeuiller quotidiennement la population. Il convient également de préciser que la voiture venait de Bunia pour Butembo. Nous félicitons les forces armées pour les efforts déployés, puisqu'elles ont réussi à libérer neuf personnes, dont des écoliers qui revenaient de Bunia à destination de Butembo », a noté Bienfait Baraka.