Congo-Kinshasa: Quels sont les défis liés à l'intégration socioéconomique des pays de la Région des Grands Lacs africains ?

Il s'est tenu aux USA une réunion dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda le 1er aout dernier, avec les représentants des deux pays qui ont paraphé le texte des principes du Cadre d'intégration économique régionale qui est une exigence énoncée dans l'accord de paix, signé le 27 juin 2025.

Grâce à une coordination commune dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures, l'exploitation minière, la gestion des parcs nationaux, le tourisme et la santé publique, la RDC et le Rwanda stimuleront le progrès économique et amélioreront la vie des personnes ainsi que des communautés dans la région des Grands Lacs. - Quels sont les défis liés à l'intégration socioéconomique des pays de la Région des Grands Lacs africains ?

Taty DILENGENDJU Mapuku s'entretient sur ce sujet avec le professeur Daniel Mulenda Lomena Emamba, Dr en sciences économique et de gestion.