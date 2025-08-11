Congo-Kinshasa: Quels sont les défis liés à l'intégration socioéconomique des pays de la Région des Grands Lacs africains ?

11 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Il s'est tenu aux USA une réunion dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda le 1er aout dernier, avec les représentants des deux pays qui ont paraphé le texte des principes du Cadre d'intégration économique régionale qui est une exigence énoncée dans l'accord de paix, signé le 27 juin 2025.

Grâce à une coordination commune dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures, l'exploitation minière, la gestion des parcs nationaux, le tourisme et la santé publique, la RDC et le Rwanda stimuleront le progrès économique et amélioreront la vie des personnes ainsi que des communautés dans la région des Grands Lacs. - Quels sont les défis liés à l'intégration socioéconomique des pays de la Région des Grands Lacs africains ?

Taty DILENGENDJU Mapuku s'entretient sur ce sujet avec le professeur Daniel Mulenda Lomena Emamba, Dr en sciences économique et de gestion.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.