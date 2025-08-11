Congo-Kinshasa: Le député Joseph Nkoy critique la composition du Gouvernement Suminwa II

11 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le député Joseph Nkoy critique la composition du gouvernement Suminwa II, estimant qu'elle ne respecte pas certains impératifs constitutionnels ni la configuration politique actuelle au Parlement.

Selon l'élu de Katakokombe dans la province du Sankuru et rapporteur adjoint de la commission Défense et sécurité de l'Assemblée nationale, cette nouvelle équipe gouvernementale ne reflète pas les équilibres attendus ni les aspirations des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale.

Il souligne également la nécessité de renforcer les priorités sécuritaires, notamment en raison des défis majeurs persistants à l'Est du pays.

Joseph Nkoy appelle à une attention renforcée sur la sécurité, ce qui est crucial compte tenu des incidents et enjeux persistants à l'Est de la RDC.

