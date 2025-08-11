Congo-Kinshasa: Comment se fait l'accompagnement judiciaire des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en RDC ?

11 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Bien que la RDC ait ratifié le Statut de Rome en 2002, certaines lois nationales restent incompatibles avec les standards internationaux.

Par exemple, le recours à la peine de mort pour les crimes internationaux et la compétence exclusive des juridictions militaires sont contraires aux bonnes pratiques de droit. Les juridictions civiles peinent à s'approprier leur rôle dans la répression des crimes internationaux, laissant une charge disproportionnée aux juridictions militaires. Conséquence : l'accompagnement judiciaire des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité peine à se matérialiser.

- Comment se fait l'accompagnement judiciaire des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en RDC ?

