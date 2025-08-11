Congo-Kinshasa: Ituri - La FOSYNAT dénonce le non-paiement des primes des enseignants et inspecteurs

La Force syndicale nationale (FOSYNAT) de Bunia, en Ituri, dénonce le non-paiement des primes promises aux enseignants et inspecteurs qui ont encadré les épreuves certificatives, notamment le TENASOSP et l'Examen d'État, édition 2025.

Jérémie Bahati Manyu, chef du bureau provincial de la FOSYNAT, qualifie cette situation de "travail bénévole imposé" et regrette que, contrairement à une partie du Nord-Kivu où les primes ont été partiellement versées, la province de l'Ituri reste sans paiement à ce jour.

Cette situation risque de compromettre l'organisation des futures épreuves et met en danger la préparation des élèves pour la rentrée scolaire, estime-t-il, appelant les autorités au niveau national à respecter leurs engagements envers les acteurs du secteur éducatif de l'Ituri.

Cette dénonciation s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sociales autour du paiement des salaires et primes des enseignants dans l'Est de la RDC. Plusieurs syndicats, y compris ceux du Nord-Kivu et de l'Ituri, ont exprimé frustration et menaces de boycott des examens en cas de non-régularisation rapide des paiements, soulignant un retard notable et une gestion perçue comme opaque des fonds alloués à l'éducation.

« Nous avons travaillé lors des épreuves certificatives et nous attendons que le Gouvernement tienne sa promesse de paiement. Cette promesse n'a pas été respectée, alors qu'une partie de la province du Nord-Kivu a déjà été servie. Conséquence : nous avons des enfants à préparer pour la rentrée scolaire, et jusque-là, rien n'est fait », a-t-il déclaré.