Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'Union sacrée se réunit pour consolider sa cohésion et préparer son congrès

11 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À peine le gouvernement Suminwa II publié, l'Union sacrée de la nation (USN), plateforme de la majorité présidentielle, s'est réunie dimanche 10 août à Kinshasa sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.

Objectif : renforcer la cohésion interne et préparer les textes fondateurs en vue du prochain congrès.

Selon André Mbata, secrétaire permanent de l'USN, la réunion a permis d'examiner le rapport de la commission spéciale mise en place le 2 août. Cette commission travaille sur la charte et le règlement intérieur de la plateforme.

« Le travail se poursuit. Je vous annonce que le présidium se réunira jeudi prochain pour adopter les textes. La haute autorité politique décidera ensuite de la tenue du congrès », a-t-il déclaré à la presse.

Le congrès de l'Union sacrée est prévu avant le 15 septembre. Sa date exacte sera annoncée par le président Tshisekedi. André Mbata a réaffirmé le soutien de la plateforme au gouvernement Suminwa II.

La réunion a rassemblé les membres du présidium, plusieurs ministres, ainsi que des responsables de partis et regroupements politiques affiliés à l'USN.

