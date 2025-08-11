Congo-Kinshasa: Au pays, comment le président tente de consolider et de structurer davantage sa majorité

En République démocratique du Congo (RDC), le président et sa majorité dite Union sacrée de la Nation évoluent dans l'élaboration d'une charte qui devra régir cette plateforme, près de cinq ans après sa création. Une rencontre, ce 10 août, visait ainsi à « renforcer la cohésion et la transparence » au sein de la majorité présidentielle, a assuré le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Selon André Mbata, Félix Tshisekedi a appelé ses lieutenants à la cohésion. Un appel à soutenir le nouveau gouvernement a également été lancé.

En RDC, Félix Tshisekedi poursuit l'offensive politique après le remaniement de son gouvernement. En dix jours, le chef de l'État a réuni à deux reprises les cadres de l'Union sacrée de la Nation, sa plateforme politique, avec un objectif clair : consolider et structurer davantage sa majorité, en dotant la coalition d'un règlement intérieur et d'une charte actualisée.

Il faut à tout prix éviter de laisser prospérer les doutes et de laisser penser que l'Union sacrée est en pilotage automatique. Certains alliés estimaient que Félix Tshisekedi ne s'occupait pas assez de sa plateforme politique. Certains commençaient à se comporter en électrons libres, explique un cadre.

La réunion du 10 août 2025 avait donc une double mission : rassurer ceux qui pouvaient se sentir frustrés par le remaniement et poser les bases d'une gestion désormais encadrée et suivie au plus haut niveau.

« Personne ne doit se sentir exclu »

Sur le premier point, Félix Tshisekedi a appelé chacun à soutenir le nouveau gouvernement. « Personne ne doit se sentir exclu », a-t-il dit. Le président a promis une présence plus accrue de sa part.

Première opération : être mieux structuré. Ensemble pour la République, le parti de l'opposant Moïse Katumbi, en quittant l'Union sacrée, pointait du doigt notamment ce déficit de structuration, de réunions et d'orientation.

Aujourd'hui, ces nouvelles manoeuvres de Félix Tshisekedi visent à actualiser la charte de l'Union sacrée. La plateforme pourrait passer de manière formelle d'un présidium de six membres à quarante-deux. Elle pourrait aussi instituer des postes d'adjoints au secrétaire permanent André Mbata de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, parti de Félix Tshisekedi).

Ce n'est pas tout : une autre réunion est projetée pour la fin de la semaine, avant la tenue du tout premier congrès de l'Union sacrée, appelé par certains proches de Félix Tshisekedi « grand congrès d'orientation ».

L'Union sacrée de la Nation est derrière et soutient le gouvernement de Judith Suminwa II, qui vient d'être mis en place. C'est notre gouvernement et tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. André Mbata, Secrétaire permanent de la plateforme Union sacrée de la Nation