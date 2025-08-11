Togo: Une cheffe togolaise en route pour un record mondial

Depuis dimanche, la cheffe togolaise Laurence Assignon s'est lancée dans un défi hors norme : réaliser au moins 15 000 plats en huit jours sans interruption, dans l'espoir d'inscrire son nom au palmarès du Guinness Book pour le plus long marathon culinaire individuel.

Pendant 192 heures, elle cuisinera seule, sans assistance, avec pour seules pauses autorisées 5 minutes entre deux plats. Son objectif : enchaîner des recettes variées, mêlant gastronomie togolaise et mets internationaux.

Au menu, des classiques comme l'ayimolou, les haricots, la pâte, le riz au gras ou le couscous, mais aussi d'autres spécialités venues d'ailleurs.

« J'aime la cuisine et j'aime les défis. Participer à cette compétition est un accomplissement personnel devant permettre de faire valoir la cuisine togolaise », a confié la cheffe lors du lancement du challenge.

Propriétaire du Restaurant 2A à Lomé, Laurence Assignon souhaite à travers cette performance exceptionnelle faire briller la gastronomie togolaise sur la scène mondiale et inspirer la jeune génération.

Si elle réussit, le Togo pourrait voir son nom figurer dans l'un des registres les plus célèbres au monde, célébrant à la fois la persévérance et la richesse culinaire du pays.