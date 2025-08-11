Togo: Le mobile money explose, mais les données personnelles sont-elles en sécurité ?

Au Togo, comme dans de nombreux pays africains, le mobile money s'est imposé comme un outil incontournable pour payer, transférer de l'argent ou régler ses factures.

Porté par l'essor des smartphones et la pénétration croissante d'internet, ce service a conquis aussi bien les zones urbaines que rurales.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : des millions de transactions s'effectuent chaque mois, et les montants échangés se comptent en centaines de milliards de francs CFA.

Mais derrière cette réussite économique et technologique se pose une question cruciale : les données personnelles des usagers sont-elles vraiment protégées ? Togo Matin paru lundi revient sur cette problématique.

Chaque transaction mobile money génère des données : identité de l'utilisateur, numéro de téléphone, montant envoyé ou reçu, géolocalisation approximative, historique des opérations. Ces informations, si elles ne sont pas sécurisées, peuvent être exploitées à des fins frauduleuses ou tomber entre de mauvaises mains.

Le Togo dispose d'une loi sur la protection des données à caractère personnel et d'une autorité nationale (l'APDP) chargée de veiller au respect de ces règles.

Mais sur le terrain, l'application reste inégale. Les opérateurs télécoms et les prestataires financiers ne sont pas toujours transparents sur la manière dont les données sont stockées, partagées ou utilisées à des fins commerciales.

Avec la croissance exponentielle du mobile money, les cyberattaques ciblant ces plateformes se multiplient. Tentatives de phishing, usurpation d'identité, détournements par ingénierie sociale...

Les utilisateurs peu sensibilisés aux risques numériques sont souvent les premières victimes.