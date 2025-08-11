Maroc: La Bourse de Casablanca clôture sur une note positive

Casablanca - La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges sur une note positive lundi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,12% à 19.843,43 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,19% à 1.627,21 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody's ESG Solutions, a reculé de 0,09% à 1.358,24 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a perdu de 0,37% à 1.900,5 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,16% à 19.009,27 pts et 0,19% à 17.120,77 pts.