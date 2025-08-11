Sénégal: Vers des journées dédiées à la visibilité du patrimoine lébou

Dakar — Le maire de la commune de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, a annoncé l'organisation prochaine de journées dédiées à la visibilité du patrimoine lébou, un legs qui, selon lui, "peine à être mieux connu".

"J'ai demandé à ce que notre frère [Alassane Diagne, transcripteur] puisse coordonner une activité à laquelle on pense depuis un moment, qui est de recevoir la collectivité lébou autour d'activités de notre culture, la particularité de notre communauté", a-t-il dit.

L'édile intervenait samedi en marge de la présentation du livre "L'odyssée du peuple lébou" d'El Hadji Ngalla Guèye, édité par la maison Oxyzone de Sokhna Benga.

Selon Alioune Ndoye, "le patrimoine lébou peine à être mieux connu".

"Aujourd'hui, nos pencs [espace symbolique où se retrouvent les membres de la communauté pour discuter] sont méconnus, beaucoup de gens viennent à Dakar traversent nos communes et partent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans des pencs lébou qu'il faut mieux valoriser et montrer pour que les gens sachent qu'ils sont dans tel ou tel penc [il y en a douze], parce qu'il y a des éléments qui le matérialisent", a déclaré l'édile de Dakar-Plateau.

"Il est bon de montrer ce qu'il y a de mieux en nous. Beaucoup de peuple le font, il est bon aussi qu'on le fasse", a affirmé Alioune Ndoye, se désolant de la disparition de beaucoup de dignitaires qui partent avec leurs savoirs et connaissances.

"Cette oralité, il faut, comme vient de le faire Alassane Diagne, la recueillir et la transcrire dans des bouquins pour la laisser aux générations futurs", a fait valoir le maire.

Il a annoncé qu'un comité va être mis en place pour réfléchir avec les sachants de la communauté sur les modalités d'organisation de ces journées dont l'objectif est de rendre visible ce patrimoine méconnu.

Alioune Ndoye estime que ces journées peuvent se tenir d'ici deux mois, probablement en septembre ou après l'hivernage.

Le Grand Serigne de Dakar, chef de la collectivité lébou, Abdoulaye Makhtar Diop, a salué l'idée de ces journées du patrimoine lébou, estimant qu'il est important d'avoir une telle plateforme pour permettre aux Sénégalais de bien connaitre cette communauté.

"Il est important qu'ils connaissent aussi l'histoire de la collectivité lébou qui se confond avec l'histoire du Sénégal, que ce soit au plan religieux, ethnique ou social, et c'est extrêmement important. Je pense qu'à l'occasion de ces journées, on va inviter d'autres scientifiques qui vont apporter leurs contributions", a-t-il dit.