Sénégal: Exploitation du zircon d'Abèné - Plus de 100 jeunes déjà employés par l'entreprise G-Sand

Abèné — L'entreprise G-Sand, située à Abéné dans la commune de Kafountine (Sud), emploie, à ce jour, plus de 100 jeunes de la Casamance dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), a révélé son directeur général, Basadie Jabbie.

La société minière dispose d'une licence pour exploiter le zircon d'Abéné.

"G-Sand a déjà employé plus de 100 jeunes de la Casamance et prévoit de recruter 100 autres jeunes supplémentaires après la validation de la deuxième phase du projet", a déclaré Basadie Jabbie, directeur général de ladite entreprise.

Il s'exprimait, dimanche, à Abéné, en marge du lancement des activités de restauration de l'ancien site d'exploitation du zircon de ce village situé dans la commune de Kafountine, dans le département de Bignona (sud).

Selon Basadie Jabbie, "G- Sand adhère pleinement à la vision de la nouvelle administration sénégalaise, en favorisant un partenariat gagnant-gagnant avec les communautés locales à travers la création d'emplois et la croissance économique partagée".

"L'engagement et les succès opérationnels de l'entreprise démontrent que l'investissement en Casamance est viable et porteur, donnant ainsi un signal positif aux autres investisseurs", a t-il dit.

G-Sand , a fait valoir son directeur général, "va au-delà des exigences réglementaires en réhabilitant les sites miniers et en replantant deux fois plus d'arbres que ceux retirés".

"Ces arbres sont entretenus jusqu'à maturité avant d'être restitués aux communautés locales, conformément aux engagements pris", a indiqué Basadie Jabbie.

Il a fait savoir que son entreprise a réhabilité un champ de riz abandonné depuis plus de dix ans à cause de l'intrusion d'eau salée.

"L'entreprise a arrêté la pénétration de l'eau salée, restauré la fertilité du sol, et remis le terrain aux femmes de la communauté pour la relance de la riziculture", a fait observer M. Jabbie, assurant que G-Sand reste déterminée à développer de nouveaux partenariats dans la région, afin de garantir que les bénéfices de l'exploitation minière soient partagés et durables.

"Notre société a permis aux populations d'exploiter leurs rizières restées plus de 20 ans sans culture à cause du sel. Grâce à des techniques, les populations vont cultiver du riz avec des rendements jugés record", a dit Basadie Jabbie.

Il indique que dans cette zone, "les femmes s'adonneront à leur activités favoris comme le Maraichage, car des forages sont déjà effectifs".

"L'exploitation du zircon à Abéné est un modèle que l'Etat du Sénégal doit prendre et s'en inspirer pour mettre en valeur et faire profiter aux Sénégalais des retombées positives de cette richesse naturelle que le bon Dieu nous a dotée", a suggéré le maire de Kafountine, David Diatta.

L'entreprise G-Sand, en collaboration avec les services des eaux et forêts, a lancé, ce dimanche, à Abéné des activités de restauration de l'ancien site d'exploitation du zircon de ce village situé dans la commune de Kafountine, dans le département de Bignona.