Sénégal: Fixation des prix des engrais - Un agronome propose une nouvelle approche basée sur 'le coût de la dose'

Dakar — L'ingénieur agronome sénégalais Magatte Ngom préconise une nouvelle approche de fixation des prix des engrais et amendements organiques basée sur le coût de la dose à l'hectare, en vue de prendre en compte la qualité et l'efficacité des produits.

"L'approche actuelle de fixation des prix des engrais et amendements organiques est basée sur un prix maximum de marché, ce qui ne prend pas en compte les spécificités des produits et les coûts de production", écrit-il dans une contribution parvenue lundi à l'APS.

Il estime que cette approche "crée une concurrence déloyale entre les produits et limite l'innovation et la diversification dans la filière", les produits de qualité supérieure ne se trouvant pas valorisés à ses yeux, et les agriculteurs ne pouvant choisir "les produits les plus appropriés pour leurs besoins".

La nouvelle approche proposée Magatte Ngom se base "sur le coût de la dose à l'hectare, ce qui permet de prendre en compte la qualité et l'efficacité des produits".

"Cette approche permettrait de valoriser les produits de qualité et de stimuler la croissance des entreprises de la filière de valorisation des matières organiques", soutient l'ingénieur agronome sénégalais, directeur général de Codifa SA.

Selon Magatte Ngom, les avantages de cette approche incluent la possibilité de réaliser des économies d'échelle, de réduire les coûts à l'hectare et de fertiliser des superficies supplémentaires avec les mêmes quantités de produit.

Il affirme que l'approche actuelle de fixation des prix des engrais et amendements organiques soulève des questions juridiques importantes, notamment en ce qui concerne la conformité aux normes et exigences de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Il a aussi évoqué la question de l'accès équitable au marché public selon les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence et d'intégrité des procédures énoncés dans le Code des marchés publics publié sous le décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022.

"La nouvelle approche proposée pourrait résoudre ces problèmes et promouvoir une agriculture plus productive, équitable et durable", soutient Magatte Ngom.

L'ingénieur agronome en conclut que la réforme de l'approche des prix maximums de marché, prévalant actuellement, "est urgente pour promouvoir la compétitivité, l'innovation et la viabilité dans la filière de valorisation des matières organiques".

"La mise en oeuvre de la nouvelle approche nécessite un système plus juste et efficace, capable de valoriser les produits de qualité et de stimuler la croissance de la filière de valorisation organique qui est un aspect clé de l'économie circulaire", insiste-t-il.