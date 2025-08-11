Sénégal: Fin de la visite officielle du PM Ousmane Sonko en Turquie

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a quitté Istanbul pour Dakar, lundi matin, après une visite officielle de cinq jours en Turquie, sur invitation du président Recep Tayyip Erdogan.

Le chef du gouvernement sénégalais a été raccompagné jusqu'à son avion par son hôte, qui lui a renouvelé son amitié et sa fraternité en son nom propre et au nom du peuple turc.

Ousmane Sonko est arrivé mercredi en Turquie, par Ankara, en compagnie d'une délégation de six ministres, dont le ministre des Forces armées, Birame Diop, celui de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.

La ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, fait également partie de la délégation du chef du gouvernement sénégalais, de même que le ministre de l'Energie, Birame Soulèye Diop.

Il y avait aussi le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, celui de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, ainsi que des directeurs généraux.

Le Premier ministre sénégalais a été reçu en grande pompe jeudi par le président turc avec lequel il a eu un tête-à-tête dans son palais, suivi de la signature de contrats entre les ministres des deux pays, dans divers secteurs.

"Les relations entre le Sénégal et la Turquie sont placées sous le sceau du partenariat stratégique", avait souligné Ousmane Sonko, avant de rappeler l'importance des liens historiques entre Ankara et Dakar où, la Turquie a ouvert une ambassade en 1962.

Le président Recep Tayyip Erdogan a exprimé son vœu de voir les échanges commerciaux entre son pays et le Sénégal portés à 1 million de dollars, soit le triple du volume actuel.

Après deux jours à Ankara, le Premier ministre sénégalais et sa délégation avait rallié Istanbul où, Ousmane Sonko a présidé le Forum d'affaires sénégalo-turc, qui a vu la participation de trois cent investisseurs dont cinquante venus du Sénégal.

Cette rencontre a été organisée par l'association des hommes d'affaires privés et le Conseil des relations économiques étrangères (DEIK) de la Turquie de concert avec l'Agence sénégalaise pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX).

Des dirigeants de grandes entreprises turques ont, par la suite, été reçus en audience par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Plusieurs projets d'investissements, suivant la nouvelle doctrine économique des autorités sénégalaises basée notamment sur un partenariat gagnant-gagnant, ont été annoncés par le patronat turc dans des domaines tels que l'énergie, l'agriculture, la défense.

Dans le secteur de l'énergie, des financements de l'ordre de 9 millions de dollars (un peu plus de 5 mille milliards de francs CFA) sont attendus du secteur privé turc, selon l'ambassadeur Sénégal en Turquie, Moustapha Sokhna Diop.

Le chef du gouvernement a également rencontré la communauté sénégalaise forte de 1924 membres, qui lui a fait part de ses attentes concernant principalement la question des titres de séjour.

Ousmane Sonko leur a annoncé la promesse des plus hautes autorités turques portant sur l'assouplissement des procédures pour l'obtention de ce document indispensable pour rester et travailler dans le pays.