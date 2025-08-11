Afrique: Afrobasket masculin - Les Lions dans les dispositions pour faire une bonne campagne

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball est dans les dispositions pour faire une "bonne campagne" à l'Afrobasket 2025, ce qui passe par un bon résultat contre l'Ouganda, une première sortie que les Lions doivent prendre très au sérieux, a assuré le sélectionneur sénégalais, Ngagne Desagana Diop.

"Je crois que nous sommes vraiment dans les dispositions pour faire une bonne campagne. Maintenant, il ne faut pas brûler les étapes. Cela passe par le premier match contre l'Ouganda. Un match que nous devons prendre très au sérieux avant de songer aux prochains", a-t-il dit dans un entretien paru dans la livraison de lundi du journal Le Quotidien.

L'Afrobasket 2025, démarre mardi en Angola où cette compétition va se poursuivre jusqu'au 24 août prochain.

Le Sénégal est logé dans le groupe D, en compagnie de l'Égypte, du Mali et de l'Ouganda.

Les Lions entament leur campagne, mardi, face à l'Ouganda, avant d'affronter l'Égypte (14 août) et le Mali (16 août) à Luanda.

"Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Il n'y a plus une très grande différence entre les pays. L'écart n'est plus aussi énorme", a souligné le technicien sénégalais.

"Le Mali et l'Égypte sont de grandes nations du basket africain. Il faudra les prendre au sérieux, jouer notre basket et espérer finir premiers du groupe, pour se qualifier directement en quart", a ajouté le technicien sénégalais.

L'ancien pivot des Lions assure que les joueurs sénégalais sont conscients que l'objectif qui leur a été assigné est de gagner la Coupe d'Afrique.

"Mais on doit y aller en prenant match par match. On ne peut pas jouer la finale, alors qu'on n'a pas encore disputé les matchs de groupe", a fait remarquer Ngagne Desagana Diop.

Selon le technicien basé aux États-Unis, pour gagner le premier match, il faut toujours par une bonne préparation.

"Je profite de l'occasion pour remercier les autorités. J'avais, par le passé, dénoncé les manquements qu'il y avait dans la préparation. Mes préoccupations ont été prises en compte. Je peux dire que c'est l'une des meilleures préparations que j'ai vues depuis que je suis en équipe nationale. On a été dans de très bonnes conditions", a-t-il dit.

Et d'ajouter : "Trois semaines en Espagne dans un bon hôtel. Ensuite, à l'Insep, en France, puis en Italie pour un tournoi. Je réitère mes remerciements aux autorités. La balle est dans notre camp. On a réclamé des moyens, on les a eus. A nous de répondre sur le terrain", a souligné l'entraîneur des Lions.

Les basketteurs sénégalais sont en quête d'un nouveau sacre continental, depuis leur dernier titre gagné en 1997 à domicile.

Ils ont dominé les éliminatoires de l'Afrobasket dans leur poule, en réalisant un parcours sans faute avec six victoires en autant de sorties.

Voici la liste des 12 joueurs sélectionnés :

Brancou Badio, Karim Mané, Jean Jacques Boissy, Makhtar Guèye, Pape M. Diop, Ibrahima F. Faye, Amar Sylla, Ousmane Ndiaye, Gora Camara, Ibou B. Badji, Babacar Diallo, Ibrahima Diallo.