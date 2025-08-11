Sénégal/Congo-Brazzaville: CHAN - Les Lions locaux vont tenter d'obtenir la qualification face aux Congolais

11 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe du Sénégal va tenter, mardi, face au Congo, de valider sa qualification au second tour du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), a laissé entendre le sélectionneur national, Souleymane Diallo.

"C'est vrai que l'adversaire a un point et nous trois points. Ce match peut influencer le classement, mais aussi le nombre de buts. C'est pour cela qu'il faut être très prudent sur comment aborder ce match (...). Si on peut valider la qualification, on ne va pas cracher dessous", a-t-il dit.

Victorieuse du Nigeria mardi dernier, lors de la première journée, l'équipe nationale locale de football affronte le Congo pour la seconde journée, mardi à 14 heures au stadium Amazon de Zanzibar de Tanzanie.

Les Congolais reviennent d'un match nul (1-1) devant le Soudan.

Pour l'entraîneur des Lions locaux, cette deuxième rencontre sera abordée avec "beaucoup de stratégies", parce que c'est un "match piège".

"On ne va pas s'en priver demain, si c'est possible, valider notre qualification. Avant de venir ici, un plan programme a été mis en place. Nous sommes champions en titre, nous sommes l'équipe à battre. C'est l'équipe la plus attendue", a souligné le technicien sénégalais.

Il a indiqué que ses joueurs ont eu une semaine pour bien préparer leur deuxième sortie, en peaufinant un plan de jeu.

Analysant son adversaire du mardi, Souleymane Diallo a signalé que c'est une "équipe très correcte dans l'ensemble, très résiliente et très bonne dans le couloir extérieur".

"Maintenant, on verra (...). C'est une équipe qu'il faudra prendre très au sérieux ", a-t-il averti.

Selon Souleymane Diallo, les Congolais montrent des variantes dans leur jeu, soulignant que les Lions locaux vont se focaliser sur leur jeu.

"Un plan a été préparé durant toute la semaine. Nous avons eu cinq jours pour préparer ce match. Demain, nous aurons l'occasion de présenter un plan contre le Congo. Nous allons nous appuyer plus sur ce que nous voulons faire. On a l'habitude de dire que le premier match est important, mais le second match est un match piège. Le piège nécessite un temps de réflexion, mais surtout d'être lucide dans la prise de décision et également dans les variantes dans le jeu", a ajouté l'entraîneur des Lions locaux.

