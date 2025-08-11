Sénégal: Tambacounda - Des cours de vacances pour renforcer le niveau des élèves en français et en mathématiques

Tambacounda — Des élèves de la ville de Tambacounda (est) ont entamé, lundi, des cours de vacances en français et en mathématiques à l'initiative du mouvement "Tout Tambacounda (TTC)".

"Nous avons élaboré un plan d'action pour les vacances à Tambacounda parce que nous savons que les enfants sont plus ou moins mal occupés pendant les vacances. Pour cette année, on a mis l'accent sur le français et les mathématiques", a déclaré Daouda Ma Emil Camara, président de "Tout Tambacounda".

Il a expliqué que cette initiative vise à occuper efficacement les élèves et renforcer leur niveau en prélude des années académiques à venir.

Au total, une quinzaine d'enseignants a été ainsi mobilisés pour dispenser gratuitement des cours aux élèves.

"Nous avons essayé de chercher des contenus variés en mettant en avant l'aspect éducatif, sanitaire et culturel. Le premier niveau concerne les élèves du CI jusqu'à la classe de troisième pour une durée d'un mois, et le deuxième niveau concerne les élèves de seconde, de première et terminale", a-t-il expliqué.

Ces cours de vacances seront aussi consacrés à l'apprentissage des règles de la prière en islam.

"On a vu aussi qu'il fallait intégrer l'enseignement coranique à travers des cas pratiques pour apprendre aux participants les ablutions, les versets à réciter pour que la prière soit acceptable", a souligné Daouda Ma Emil Camara.

Le mouvement "Tout Tambacounda (TTC)" regroupe des fils de Tambacounda résidant et établis dans la diaspora.

Il ambitionne de promouvoir une participation citoyenne et de favoriser l'émergence socio-économique de cette principale région du Sénégal oriental.