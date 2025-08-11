Sénégal: A Touba, derniers réglages avant le Magal

Touba — Les préparatifs de l'édition 2025 du Magal vont bon train à Touba, à moins de deux jours de la tenue de cette manifestation religieuse annuelle drainant des millions de personnes du Sénégal et de partout à travers le monde.

Le Magal de Touba commémore l'anniversaire du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes sénégalaises.

Touba est en complète effervescence depuis quelques jours, les fidèles y affluant par milliers, des quatre coins du Sénégal et même de l'étranger, pour assister à la 131e édition du Magal.

Autour de la grande mosquée, principale attraction de la cité religieuse, les va-et-vient des disciples et invités ne faiblissent pas.

Dans les résidences des familles du fondateur du mouiridisme, l'on s'affaire aux derniers préparatifs.

Les dahiras ne sont pas non plus en reste, à l'image du Hizbut Tarkhiya, dont l'imposant chapiteau annonce la couleur face au domicile de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife de la confrérie.

Dans le quartier Touba-Mosquée, par exemple, tout est fin prêt pour l'accueil des fidèles.

Les premiers invités déjà sur place

"Nous préparons le Magal depuis près d'un an. Tout est prêt pour le 18 Safar, une date essentielle pour nous", confirme Aïssatou Ndiaye.

Les repas sont planifiés, les chambres libérées, la cour et la terrasse aménagées pour héberger les visiteurs, selon cette résidente de Touba.

À proximité du rond-point Alomegua, l'ambiance est tout aussi festive dans la rue comme dans les maisons.

Dans la famille Sèye, les femmes s'activent pour la préparation des différents mets devant être servis aux visiteurs.

"Nous avons déjà accueilli nos premiers invités venus de Dakar. C'est un honneur et un plaisir de les recevoir", dit Sokhna Anta, tout sourire et visiblement contente de recevoir des visiteurs.

A mesure que l'on s'approche du Jour J, la ville de Touba, assaillie de toutes parts par les visiteurs, plonge dans une ferveur peu commune pour célébrer l'héritage du fondateur du mouridisme.

De son côté, le comité d'organisation, à travers sa commission "hébergement et accueil", s'affaire autour des derniers réglages dans les sites retenus pour loger les délégations nationales et étrangères.

Toutes les confréries et associations islamiques invitées

La résidence Khadim Rassoul, en face de la grande mosquée de Touba, a été désignée, avec la résidence Darou Marnane, pour héberger les hôtes de marque.

Selon Serigne Abdou Ahad Bousso, membre de la commission "hébergement et accueil" du Magal, près de 700 personnes sont attendues dans ces deux sites dotés de toutes les commodités requises.

"Toutes les confréries du pays sont invitées, en plus des associations islamiques. Nous assurons leur logement et leur restauration durant tout le séjour à Touba", a-t-il indiqué.

Cette année, 84 délégations nationales sont attendues au Magal, selon le comité d'organisation.

Un dispositif sécuritaire a été mis en place en partenariat avec les forces de défense et de sécurité, comprenant des patrouilles nocturnes et un parking aménagé pour les véhicules.

Devant chaque logement, un agent est affecté pour assurer de petits services aux invités.

Pour les délégations étrangères, un encadrement spécifique est prévu, avec des équipes dédiées à leur hébergement et à leur restauration.