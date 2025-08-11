Sénégal: Vers des investissements privés turcs d'environ 5 mille milliards CFA dans l'énergie

Istanbul, 11 août (APS) - Des investisseurs privés turcs prévoient de financer des projets dans le secteur de l'énergie au Sénégal, pour un montant de 9 milliards de dollars, soit un peu plus de 5 mille milliards de francs CFA, a-t-on appris de l'ambassadeur sénégalais en Turquie.

"On parle de plusieurs milliards de dollars d'investissements qui sont donc attendus du secteur privé turc. Pour le seul secteur de l'énergie, on parle près de 9 milliards de dollars, sans compter maintenant des investissements dans le domaine agricole, de la construction, dans le domaine également du développement du secteur industriel", a déclaré Moustapha Sokhna Diop.

S'exprimant lors d'un entretien accordé à l'envoyé spécial de l'APS, dimanche, au lendemain du Forum d'affaires sénégalo-turc tenu à Istanbul, le diplomate s'est réjoui des intentions d'investissements de membres du patronat turc.

Cette rencontre, organisée par l'association des hommes d'affaires privés de la Turquie, le Conseil des relations économiques étrangères (DEIK) et l'Agence sénégalaise pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), a réuni trois cents hommes d'affaires, dont cinquante venus du Sénégal.

Plusieurs responsables de grandes entreprises turques ont été par la suite reçus en audience par le Premier ministre Ousmane Sonko, en marge de la visite officielle de cinq jours qu'il a entamée mercredi sur invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Au cours de leur entrevue avec le chef du gouvernement sénégalais, ils ont présenté des propositions d'investissements dans de nombreux secteurs tels que l'agriculture, l'automobile, l'armement, etc.

"Nous avons eu beaucoup de propositions d'investissement sous forme de PPP [partenariat public-privé] ou d'investissements directs, dans des projets structurants qui ne vont pas demain alourdir davantage le fardeau de la dette du Sénégal", a souligné l'ambassadeur du Sénégal en Turquie.

Ces investisseurs seront reçus ultérieurement à Dakar, par les différents ministres concernés, pour approfondir les discussions et, pour la partie sénégalaise, mieux étudier leurs projets, a-t-il ajouté.