Sénégal: Vers des investissements privés turcs d'environ 5 mille milliards CFA dans l'énergie

11 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Amadou Ba

Istanbul, 11 août (APS) - Des investisseurs privés turcs prévoient de financer des projets dans le secteur de l'énergie au Sénégal, pour un montant de 9 milliards de dollars, soit un peu plus de 5 mille milliards de francs CFA, a-t-on appris de l'ambassadeur sénégalais en Turquie.

"On parle de plusieurs milliards de dollars d'investissements qui sont donc attendus du secteur privé turc. Pour le seul secteur de l'énergie, on parle près de 9 milliards de dollars, sans compter maintenant des investissements dans le domaine agricole, de la construction, dans le domaine également du développement du secteur industriel", a déclaré Moustapha Sokhna Diop.

S'exprimant lors d'un entretien accordé à l'envoyé spécial de l'APS, dimanche, au lendemain du Forum d'affaires sénégalo-turc tenu à Istanbul, le diplomate s'est réjoui des intentions d'investissements de membres du patronat turc.

Cette rencontre, organisée par l'association des hommes d'affaires privés de la Turquie, le Conseil des relations économiques étrangères (DEIK) et l'Agence sénégalaise pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), a réuni trois cents hommes d'affaires, dont cinquante venus du Sénégal.

Plusieurs responsables de grandes entreprises turques ont été par la suite reçus en audience par le Premier ministre Ousmane Sonko, en marge de la visite officielle de cinq jours qu'il a entamée mercredi sur invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Au cours de leur entrevue avec le chef du gouvernement sénégalais, ils ont présenté des propositions d'investissements dans de nombreux secteurs tels que l'agriculture, l'automobile, l'armement, etc.

"Nous avons eu beaucoup de propositions d'investissement sous forme de PPP [partenariat public-privé] ou d'investissements directs, dans des projets structurants qui ne vont pas demain alourdir davantage le fardeau de la dette du Sénégal", a souligné l'ambassadeur du Sénégal en Turquie.

Ces investisseurs seront reçus ultérieurement à Dakar, par les différents ministres concernés, pour approfondir les discussions et, pour la partie sénégalaise, mieux étudier leurs projets, a-t-il ajouté.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.