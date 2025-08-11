Cameroun: Accident majeur au carrefour Nkomba - Route coupée, circulation paralysée et pertes importantes

À Nkomba, un accident majeur survenu au carrefour Sapeur a provoqué un chaos sans précédent dans la circulation. Deux camions de marchandises et un semi-remorque chargé de ciment se sont renversés sur une route déjà fragilisée par des années de dégradation.

Sous la violence de l'impact, le semi-remorque s'est presque scindé en deux, projetant sa cargaison sur la chaussée. Les denrées alimentaires transportées par les autres véhicules se sont retrouvées mêlées à du carburant répandu, rendant l'atmosphère à la fois irrespirable et dangereuse pour les riverains.

Les témoins décrivent une scène de désolation, avec des conducteurs contraints de circuler à contre-sens pour contourner la zone. La situation a rapidement généré un embouteillage monstre, piégeant les passagers pendant des heures. Ceux qui espéraient atteindre le Rond-Point ont vu leur trajet devenir un parcours du combattant, certains étant obligés de payer le double du tarif habituel pour rejoindre leur destination.

Cet incident soulève une nouvelle fois la question de l'état déplorable des routes dans cette région stratégique de Douala. Le carrefour Nkomba, point névralgique reliant plusieurs axes commerciaux, illustre le manque criant d'entretien et d'investissements dans les infrastructures routières. Alors que les pertes économiques se chiffrent en millions, la sécurité des usagers semble reléguée au second plan.

Les autorités locales appellent à la prudence et recommandent d'éviter la zone jusqu'au rétablissement complet de la circulation. En attendant, les riverains espèrent que ce drame servira d'électrochoc pour engager enfin des travaux de réhabilitation durable.