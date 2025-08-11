Cameroun: Indignation après l'arrestation de 51 citoyens venus assister au Conseil constitutionnel

Au Cameroun, l'arrestation de 51 citoyens venus simplement assister à une audience du Conseil Constitutionnel suscite un profond émoi. Ces personnes, dont plusieurs femmes, ont été interpellées il y a une semaine alors qu'elles tentaient d'accéder à la salle où se tenait l'examen du contentieux pré-électoral.

Dans un pays souvent présenté comme celui de « la démocratie et du progrès », ce geste est interprété par de nombreux observateurs comme une atteinte grave à la liberté d'expression et au droit de participation citoyenne. Les familles des détenus, privées de nouvelles claires, dénoncent une situation arbitraire et réclament leur libération immédiate.

Parmi les interpellés figurent des avocats, des militants, des étudiants et de simples citoyens. Aucun trouble à l'ordre public n'avait été signalé, selon plusieurs témoins présents sur place. Pourtant, ils ont été arrêtés, transférés vers des lieux de détention et maintenus à l'écart de leurs proches.

L'affaire soulève de nombreuses questions sur le respect des droits fondamentaux au Cameroun, notamment le droit d'assister à des audiences publiques garanti par la Constitution. Les organisations de défense des droits humains, locales et internationales, appellent les autorités à respecter les engagements pris dans les traités internationaux et à libérer sans délai les personnes concernées.

La scène politique et civile reste marquée par une tension palpable. L'arrestation de ces 51 citoyens pourrait devenir un symbole de la lutte pour la transparence, la justice et la participation démocratique. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation prend de l'ampleur, appelant à ne pas laisser tomber ces visages désormais associés à un combat pacifique pour la liberté.