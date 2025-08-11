Cameroun: Justice électorale - Le Conseil constitutionnel face aux cas Cabral Libii et Hilaire Nzi

11 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Le traitement différencié réservé aux dossiers Cabral Libii et Hilaire Nzipan par le Conseil constitutionnel soulève de sérieuses interrogations sur l'impartialité de l'institution.

Robert Kona avait introduit une requête visant à annuler la candidature de Cabral Libii. Cette initiative a été rejetée par les membres Minkoa She et Clément Atangana, au motif que Kona n'avait ni qualité ni intérêt à agir. Selon eux, même en cas d'éviction de Cabral Libii, il ne pouvait pas le remplacer, rendant sa démarche irrecevable.

En revanche, une situation presque identique a donné lieu à une décision opposée. Dame Moullende, sans qualité juridique ni possibilité de se présenter, a réussi à obtenir l'invalidation de la candidature d'Hilaire Nzipan, militant du MP depuis plus de trois décennies, pourtant validée par ELECAM. Cette incohérence juridique alimente les critiques selon lesquelles le Conseil constitutionnel pratiquerait une justice à géométrie variable.

Pour les observateurs, le Conseil constitutionnel n'a pas simplement dit le droit dans le cas Cabral Libii. Il a surtout montré qu'il pouvait, selon les circonstances et les enjeux politiques, adapter ses décisions. Cette lecture fragilise la confiance des électeurs dans la transparence des élections et pose la question de l'indépendance réelle de cette institution clé du processus électoral camerounais. Dans un contexte où la crédibilité des scrutins est déjà contestée, ces contradictions nourrissent l'idée que les arbitrages sont moins guidés par la légalité que par des considérations politiques.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.