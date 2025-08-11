Afrique: États-Unis - Trois Africains inculpés en lien avec un cartel mexicain de la drogue

Aux États-Unis, trois ressortissants de pays africains ont été inculpés pour complot en vue de distribuer de la cocaïne. Un complot en vue de posséder des armes à feu, mitrailleuses et engins destructeurs dans le cadre d'un trafic de drogues en relation avec un cartel mexicain. Explications.

Le procureur de l'État de Virginie (ouest des États-Unis) accuse le Kényan Elisha Odhiambo Asumo d'avoir recruté l'Ougandais Michael Katungi Mpeire qui, lui-même, aurait recruté le Tanzanien Subiro Osmund Mwapinga.

Ces trois ressortissants de pays africains travaillaient en collaboration avec le Bulgare Peter Dimitrov Mirchev pour fournir des armes militaires à des cartels mexicains, en particulier le puissant et violent Cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), une organisation classée comme terroriste par les autorités américaines.

Ces armes comprenaient des mitrailleuses, des lance-roquettes, des grenades ou encore des équipements de vision nocturne.

Trafic d'armes pour des narcotrafiquants

Les quatre complices auraient accepté de participer à des transactions illégales d'armes auprès de représentants du CJNG. Ils auraient ainsi obtenu frauduleusement des documents de contrôle d'armes tels que des certificats d'utilisation finale permettant l'importation de 50 fusils d'assaut AK-47 avec chargeurs et munitions livrés secrètement au CJNG. D'autres armes de guerre devaient ainsi être délivrées au cartel.

Le 8 avril dernier, le Bulgare Mirchev a été arrêté en Espagne et le Kényan Asumo au Maroc. Ils font tous les deux l'objet d'une extradition. Le Tanzanien Mwapinga, lui, a été arrêté au Ghana et extradé vers les États-Unis le 25 juillet. L'Ougandais Mpeire est, quant à lui, toujours en fuite.

S'ils sont reconnus coupables, les accusés encourent une peine minimale obligatoire de 10 ans et peuvent être condamnés à la prison à perpétuité.