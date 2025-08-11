Tunisie: Festival des vignes de Grombalia - Entre tradition, musique et défis climatiques

La 63e édition du Festival des vignes de Grombalia a été inaugurée dimanche soir sous le slogan « Dix Ans », donnant le coup d'envoi de deux semaines de festivités culturelles et artistiques dans le gouvernorat de Nabeul. L'événement, qui se poursuivra jusqu'au 24 août, réunit artistes tunisiens, invités internationaux et troupes folkloriques, avec un défilé carnavalesque ayant attiré une large foule.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un défilé haut en couleur, en présence de la gouverneure de Nabeul Hana Chouchani, du directeur général de la production agricole au ministère de l'Agriculture Ezzeddine Chelghaf, ainsi que de responsables régionaux et locaux. Le cortège, mêlant musique, danse et performances artistiques, a suscité un vif engouement populaire.

Le directeur du festival, Moez Khayati, a mis en avant la richesse du programme, qui comprend des spectacles théâtraux, musicaux et folkloriques. Il a notamment souligné la diversité des prestations du carnaval d'ouverture, avec la participation de troupes tunisiennes, russes et de la célèbre Issaouia. Samedi soir, un groupe serbe a animé la scène avec un spectacle folklorique.

Pour Najoua Gharbi, commissaire régionale des affaires culturelles à Nabeul, le festival est une véritable plateforme d'échanges artistiques et culturels, et les autorités s'emploient à en renforcer le rayonnement international.

Sur le plan agricole, le commissaire régional de l'agriculture, Ali Ammar, a annoncé une baisse de 25 à 30 % de la production de raisin destiné à la transformation, estimée à environ 17 000 tonnes contre 25 000 l'an dernier, en raison de la réduction des surfaces cultivées et des effets du changement climatique.

Programme des soirées

· 11 août : Spectacle soufi Salatine El Hadhra

· 12 août : Soirée jeunesse avec Blingos et Sanfara

· 13 août : Pièce théâtrale Visa de Karim Gharbi

· 14 août : Soirée Chansons de dessins animés

· 15 août : Pièce Lellahom par Kaouther Bardi et Rim Zribi

· 16 août : Talents locaux avec Yalla Grombalia Toughanni

· 17 août : Concert de Nabiha Kraouli

· 18 août : Soirée rap avec Kaso

· 19 août : Flash Back des années 90

· 21 août : Pièce Laylat Ajab

· 22 août : Soirée avec l'artiste égyptien Ehab Tawfik

· 24 août : Clôture avec un spectacle soufi de Sami Lajmi

Le Festival des vignes de Grombalia, alliant tradition viticole et créations artistiques, confirme son rôle de vitrine culturelle tout en sensibilisant aux défis agricoles liés au climat.