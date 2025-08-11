Tunisie: Buteur face à l'ASM - Sadok Mahmoud, la promesse

Un beau but de la part d'un jeune qui mérite plus de temps de jeu.

Quand il a débarqué au CA au mercato hivernal, on a bien parlé de lui comme un milieu qui a de l'avenir devant lui. Encore jeune, pas de longue expérience, un physique encore perfectible, Bettoni n'a pas osé l'utiliser tout de suite à l'époque. On l'a vu au match retour contre le ST où il a montré des qualités de relanceur qui réussit le rôle de relayeur jouant verticalement et qui aime bouger et faire des appels.

Et depuis, il n'a pas eu de place dans un milieu de terrain pourtant assez fragile. Cette saison, Benzarti l'a ménagé pour le match de l'ASM. Il ne l'a pas utilisé d'entrée contre toute attente. Mais une fois lancé en seconde mi-temps, il a apporté le plus avec tant de fluidité dans les passes, et un placement intelligent qui lui a permis de marquer un beau but.

Un tir à raz de terre où il frappe la balle qui a touché le gazon, ce n'est pas facile du tout d'exécuter un tel geste. Sadok Mahmoud a offert trois points à son équipe et a conquis le coeur des Clubsites. Faouzi Benzarti a dit à son propos : « Sadok a été fort et je le remercie pour ce qu'il a apporté. Je ne travaille pas uniquement avec 14 joueurs, je travaille avec un groupe élargi. Sadok et tous les autres auront leur chance selon leur rendement ».

Maintenant, Benzarti va être dans une situation embarrassante : Zemzmi et Sghaier n'ont pas beaucoup convaincu avec le traditionnel taux élevé de mauvaises passes et d'erreurs. L'entrejeu du CA ne s'est libéré et pu varier son jeu que quand Sadok Mahmoud, Aoun et Mtiri ont été lancés dans le match.

La différence était assez claire, du moins pour Sadok Mahmoud qui a la qualité de bien sortir la balle et de se placer là où il y a des situations offensives favorables.

Contre l'ESS à Sousse, un milieu de terrain lent et pas créatif, comme en première mi-temps devant l'ASM, ne va pas arranger les affaires de Benzarti. Mahmoud, avec ce but salvateur, a gagné des points et veut plus de temps de jeu. Cela dépendra de Benzarti et de ce qu'il projette comme plan de jeu. Mais pour le moment, on peut dire que la pépite clubiste est sur la bonne voie. Il a encore du travail physique à faire et devra se retenir davantage avec ce carton inutile après avoir jeté son maillot après avoir marqué.