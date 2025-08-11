Tunisie: 300 millions de dollars d'investissements et 100 000 emplois prévus pour la ville intelligente de l'automobile au pays

Le directeur général des industries manufacturières au ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Fathi Sehlawi, a annoncé lundi 11 août 2025 que le projet de ville intelligente pour l'automobile s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du ministère à l'horizon 2023, ainsi que dans le cadre du pacte de compétitivité du secteur des équipements et composants automobiles à l'horizon 2027. Ce projet vise à renforcer la position de la Tunisie, non seulement dans la fabrication de véhicules, mais aussi dans la production de voitures intelligentes.

Lors de son passage sur les ondes de la Radio Nationale, il a précisé que ce projet ambitionne d'attirer des investissements d'une valeur de 300 millions de dollars et de créer 100 000 emplois directs et indirects supplémentaires. Quatre sites ont été présélectionnés pour l'implantation de la ville intelligente, en fonction de plusieurs critères, notamment la proximité du port, de l'aéroport, du tissu industriel ainsi que des centres de recherche et développement.

Fathi Sehlawi a indiqué que parmi les étapes validées avant le lancement de l'appel d'offres figure la mission confiée à un bureau d'études d'accompagner les structures relevant du ministère de l'Industrie au niveau du pôle technologique de Sousse, afin d'élaborer une feuille de route et de finaliser les études préliminaires. Il a exprimé l'espoir de les achever avant la fin de l'année 2025.

Le financement du projet sera défini en fonction des résultats de ces études. Aucun obstacle n'est à signaler concernant le financement, puisqu'un grand nombre d'offres ont été reçues de plusieurs pays. L'objectif n'est pas seulement de créer une zone industrielle, mais de mettre en place une ville intelligente intégrée regroupant l'ensemble des services et infrastructures nécessaires.

En outre, le directeur général a souligné que ce projet se concentre sur le développement de véhicules intelligents connectés aux téléphones, de voitures électriques et de véhicules respectueux de l'environnement.