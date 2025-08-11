Tunisie: Le CAB tenu en échec à Métlaoui - On ne déroge pas aux habitudes !

Les Cabistes ont débuté la saison par un nul, ce qui n'est pas une mauvaise affaire en soi d'autant qu'il est obtenu en déplacement. En effet, on sait parfaitement que l'un des points faibles du CAB, depuis de longues années maintenant, est cette difficulté à pouvoir vaincre chez l'adversaire. Même quand il joue bien.

C'était le cas, samedi dernier, au stade de Métlaoui contre l'ESM. Y a-t- un blocage au niveau mental qui freine son ascendant? Cela est-il dû à l'absence d'un buteur patenté? En ayant observé de longs extraits du match, on peut penser que les deux arguments s'emmêlent. Sinon comment expliquer ces ratages devant les buts, notamment celui de Ahmed Amri, en première mi-temps, quand seul dans les 16 mètres, il frappe le ballon carrément sur le gardien Ben Chrifia, manquant ainsi une belle opportunité de scorer?

Une situation idéale qui aurait permis à un chasseur de but de mettre le cuir dans les filets! Le CAB a pourtant recruté Wahid Timi, présent à cette occasion, et Zied Berrima, deux attaquants dont on dit beaucoup de bien.

Le temps que la mayonnaise prenne...

Il est trop tôt donc pour porter un jugement sérieux. Il ne s'agit que d'une simple constatation. Il ne nous est pas permis d'aller vite en besogne surtout que les camarades de Allala ont fourni une prestation honnête sur le plan technique. Laissons donc le temps au temps, le temps que la mayonnaise prenne pour de bon! Contre l'ESM, le staff technique a aligné une formation composée de joueurs habitués à évoluer ensemble depuis l'exercice passé, y compris les remplaçants.

Toutefois, la nouveauté est cette titularisation de la nouvelle recrue Wahid Timi. Autrement dit, au CAB on a choisi la continuité dans une large part. Espérons que le «rodage» ne durera pas longtemps. «Nous avons développé un volume de jeu intéressant, nous avons créé trois ou quatre occasions de but, la condition physique de l'équipe est au point.

Il ne reste plus qu'à être efficace devant. Avec les recrutements à venir, nous ne pouvons qu'être optimistes quant à l'avenir des Cabistes», affirme l'entraîneur-adjoint Fakhredine Jaziri à l'issue de la partie. Voilà qui est rassurant. Le prochain match contre le CSS, samedi prochain, au Stade 15-Octobre, nous dira si l'équipe a pris le bon chemin ou pas encore...