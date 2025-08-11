Tunisie: Ligue 1 - 1ère journée - La JSO et l'ESZ, c'est du solide !

Ce duo a piégé d'entrée deux favoris classiques à savoir l'ESS et le CSS. Les quatre matches restants dans le programme de la première journée du championnat n'ont rien à voir avec ceux joués hier. Deux buts marqués samedi, onze buts marqués hier, toute la différence est là. Pourtant, c'est presque la même chaleur et l'état de rodage dans lequel se trouvent tous les clubs.

C'était riche en buts, mais également en enseignements et en sensations. Deux favoris classiques , l'ESS et le CSS, qui ont mené une bonne préparation et qui affichaient des ambitions après avoir épongé leurs dettes, ont déçu leur public. Et le mérite revient à la JSOmrane et à l'ESZ, qui ont frappé fort en gagnant avec conviction et en laissant de fortes impressions.

Boujelbène sait gagner

Comme lors de la dernière saison, Anis Boujelbene reste aussi efficace. Il sait prendre son équipe et bien préparer son ESZ pour piéger n'importe quel club du haut du tableau. Devant un CSS bien armé et motivé, Boujelbene a lu le match mieux que Mohamed Kouki qui a changé de mode de jeu du 3-4-3 au 4-3-3 entre les mi-temps.

Pendant tout le match, le CSS n'avait pas de suite dans les idées, ses demis se perdaient dans le jeu confus en essayant de passer par les côtés. Or, Ali Maaloul est deçà de son niveau habituel, alors que Mhadhebi est loin de réussir le poste de latéral droit. Taifour et Onanan, lancés en cours du match, n'ont pas trouvé l'astuce.

L'ESZ a piégé le CSS d'entrée grâce à Momen Rahmani qui a lui-même donné la victoire avec un but digne d'un avant-centre de métier. Le but de Mutyaba à la fin de la première mi-temps n'aura pas suffi à un CSS qui, comme la dernière saison, n'affiche pas des signes rassurants.

soccIl est encore tôt pour juger, mais l'ESZ, avec un football simple et des joueurs décontractés et bien mobiles, veut dire que son parcours de la saison dernière n'est pas un coup de chance. Quant à Mohamed Kouki, ce revers lui donne un peu d'amertume, lui qui a travaillé sérieusement pendant plus d'un mois. A lui de secouer son équipe et de corriger le placement de sa défense en phase de repli.

Au Zouiten, l'Etoile de Lasssaâd Dridi a plié contre une accrocheuse JSO. La motivation n'était pas la même, les équipiers de Zoghlami en voulaient plus. Déjà, ils ont mené 2-0, et ce n'est pas le but de Senghor qui allait les décourager. Iheb Ben Rejeb, sur penalty, a donné le coup de massue à une ESS sans coeur et qui n'a pas pour le moment trouvé le bon rythme. Dridi doit se ressaisir vite, lui qui ne fait pas l'unanimité à Sousse.

Un point pour l'USM et le ST

Au final, le ST et l'USM se partagent les points dans un match de début de saison. C'est assez bon à prendre pour les deux. L'USM, emmenée par Montasser Louhichi, avait quelques nouveautés, et attend un peu de temps pour mieux carburer, alors que le Stade a misé plus sur son cru avec un effectif de plus en plus vidé par les ventes des principaux joueurs. Le ST n'a pu protéger son avance acquise par Arous en première mi-temps. L'USM a poussé et obtenu gain de cause par Hadj Ali. Un point c'est mieux que rien pour les deux entraîneurs.

Quant à l'USBG, et malgré toutes les difficultés de l'intersaison, elle a bien démarré cette saison. En face, l'OB jouait handicapé et avec les moyens du bord. Les Sudistes n'ont pas trop peiné pour gagner. Les deux nouvelles recrues, Mhirssi et Hadj Khelifa, sont passées par là pour leur premier match.