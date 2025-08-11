Tunisie: Décès du grand artiste Fadhel Jaziri

Le monde artistique tunisien est en deuil. Fadhel Jaziri, réalisateur, metteur en scène et pilier de la scène culturelle tunisienne, s'est éteint ce lundi 11 août 2025, après un long et difficile combat contre la maladie.

« L'artiste n'a malheureusement pas eu le temps de voir achevé son projet majeur, le Centre des Arts de Djerba, qui, bien qu'encore en cours de réalisation, est déjà devenu un véritable laboratoire de création et d'innovation artistique », a indiqué son ami proche Fathi Kharrat qui a annoncé son décès ce matin.

Et d'ajouter : Malgré son absence physique, Fadhel Jaziri a pu accompagner le public une dernière fois à travers son spectacle « Jranti al-'Aziza » présenté dimanche soir dans le théâtre en plein air de Hammamet. Ce fut une soirée élégante et mémorable, fidèle à la personnalité noble et passionnée du défunt.

Loin d'être vaincu par la maladie, il a quitté ce monde avec sérénité, satisfait que son oeuvre continue de vivre à travers l'engagement et l'enthousiasme de son équipe artistique.

La Tunisie perd un artiste exceptionnel qui a profondément marqué le rayonnement de sa culture, un homme reconnu pour sa noblesse et sa patience infinie.

L'équipe de la Presse de Tunisie présente ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et à toute la communauté artistique.

Paix à son âme.